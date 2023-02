Labbra: meglio non condividere i cosmetici

Virus e batteri possono sostare sui cosmetici per le labbra per ore o giorni.

Non è attestato che virus e batteri possano passare da persona a persona con l’uso condiviso di cosmetici per le labbra, ma sempre meglio prevenire. Ci sono però alcuni agenti patogeni che si diffondono in modo più rapido di altri durando sulle superfici più a lungo. I comuni virus del raffreddore e dell’influenza possono restare aggrappati agli oggetti per ore, diversi giorni o addirittura per settimane.

Non esiste però il rischio enorme di trasmettere l’influenza o il Coronavirus condividendo il lucidalabbra, anche se la trasmissione è possibile. Questi virus infettano principalmente le persone quando inalano particelle che li contengono. Il rischio maggiore è per la diffusione del virus dell’herpes simplex, causa dell’herpes labiale. Se si prende quindi in prestito il lucidalabbra o altro si corre il rischio di contrarre anche l’herpes.

Persino le infezioni da stafilococco sono motivo di preoccupazione. Questi batteri possono causare piaghe gonfie, dolorose, piene di pus contagioso. Prendere in prestito cosmetici può essere quindi molto rischioso, nel caso che i prodotti entrino in contatto con la saliva o le mucose degli occhi. Queste ultime sono essenziali per la trasmissione di virus. Non bisogna condividere il rossetto, ma neanche vivere nella continua paura di contrarre virus o batteri.