L’azienda BCorp trentina punta a rigenerare i territori e le comunità locali attraverso un modello di economia circolare, ponendo al centro la natura e le persone. Adesso torna a fare parlare di sé per VAIA People, tre prodotti in legno necessari per ricaricare i dispositivi elettronici, creati in occasione della tempesta Vaia del 2018.

Si tratta di tre prodotti, la cui forma è assimilabile ma di dimensioni differenti, i quali sono ricavati con il legno danneggiato dal bostrico, un insetto che distrugge gli alberi. I tre prodotti sono: un supporto per l’Apple Watch, un supporto per la ricarica dello smartphone e un supporto per la ricarica delle cuffiette.

VAIA People: le tre basi di ricarica

I VAIA People sono disponibili per l’acquisto in set da due o tre pezzi. Tali supporti sono realizzati in legno di abete da artigiani locali del Bergamasco e della Val Brembilla e sono stati sviluppati in collaborazione con 200 studenti della Scuola Italiana Design.

VAIA People per device ha un inserto in due varianti (legno naturale e colorato) e il supporto per auricolari è una versione più compatta che consente di ricaricare dispositivi di dimensioni ridotte.

VAIA People per smartwatch permette di avvolgere il cavetto per la ricarica e può essere ruotato per posizionare il display a un’angolazione comoda e visibile. La confezione da due VAIA People costa 144 euro, quella da 3 pezzi 196 euro. I tre prodotti rappresentano l’umanità e il legame che si viene a creare tra i componenti della Community di VAIA.