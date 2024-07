Durante il San Diego Comic-Con 2024 è stato mostrato il trailer di Creature Commandos, che ha permesso di approcciarsi a quello che sarà il primo contenuto del nuovo DC Cinematic Universe.

Ecco il filmato.

Nel trailer si può vedere come siano presenti personaggi anche alternativi rispetto ai character mostrati fino ad ora nei fumetti di Creature Commandos, e come James Gunn abbia voluto creare una continuità con il suo The Suicide Squad.

Il character che continua a resistere attraverso tutti gli universi cinematografici DC Comics è quello dell’Amanda Waller di Viola Davis, che ha prestato la propria voce anche per questa produzione.

Chi sono i Creature Commandos

Gli altri membri del cast sono Sean Gunn che farà Weasel e GI Robot, Frank Grillo come Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà Princess Ilana Rostovic, Indira Varma farà The Bride, Zoe Chao doppia Nina Mazursky, Alan Tudyk è Dr. Phosphorus, David Harbour fa Eric Frankenstein, e Steve Agee riprende il ruolo di John Economos dalla serie TV The Peacemaker.

Creature Commados sarà disponibile su MAX negli Stati Uniti a partire da dicembre, mentre c’è ancora da capire quando e dove sarà disponibile in Italia. Il progetto potrebbe finire tra le mani di Sky e NOW.