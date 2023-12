DC Studios – James Gunn dice no alle piccole apparizioni di supereroi: “Stop ai porno cameo”

James Gunn ha dichiarato che nei prossimi film dei DC Studios non si vedranno "porno cameo", apparizioni fini a sé stesse di personaggi.

James Gunn sta portando una vera e propria rivoluzione all’interno del mondo DC. Da quando ha preso le redini dei DC Studios, il regista ha cambiato la linea narrativa e dei protagonisti dei film. Il filmmaker ha da poco, però, anche manifestato l’intenzione di non far apparire più a sorpresa dei personaggi senza una valida ragione: “stop ai porno cameo” ha dichiarato.

Ecco le sue parole a riguardo:

Basta con i porno cameo, almeno così è il modo in cui li chiamo. Si tratta di uno degli elementi peggiori dei film di supereroi. Se un personaggio appare in un lungometraggio dev’esserci un motivo per cui farlo comparire.

E poi ha aggiunto:

Non mi interessano i cameo veri e propri, che si tratti di uno scorcio o di un momento, o di un Easter Egg. Ciò che mi dà fastidio è quando alterano una storia fatta bene, inserendo appositamente dei personaggi: non sono lì perché la storia lo richiede, ma per qualche altra ragione.

Superman: Legacy – Chi ci sarà, e perché

C’è da dire che in Superman: Legacy, prossimo lungometraggio realizzato direttamente da James Gunn, saranno parecchi i personaggi presenti. Ma, secondo quelle che sono le disposizioni di Gunn, avranno tutti un senso.

Nel titolo che aprirà il nuovo universo DC realizzato da James Gunn, compariranno, oltre a Superman, Lois e Lex Luthor, anche Lanterna Verde, Hawkgirl, Metamorpho e Mr Terrific.

A vestire i panni di questi personaggi ci saranno Nathan Fillion che sarà il Green Lantern Guy Gardner, Isabela Merced farà Hawkgirl, Edi Gathegi interpreterà, invece, Mister Terrific, e Anthony Carrigan farà il personaggio di Metamorpho.

Nonostante si tratti di diversi supereroi che saranno presenti in Superman: Legacy, il regista James Gunn ha voluto smentire che il lungometraggio possa essere il capitolo di avvio di una nuova saga della Justice League.

I personaggi che verranno introdotti in Superman: Legacy non saranno presenti per dare il via ad una nuova Justice League, ma saranno funzionali alla storia. Ecco cosa aveva specificato a riguardo lo stesso James Gunn:

Si tratta di personaggi che funzionano in questo film, e per il tipo di racconto che ho nella mia mente. La storia viene sempre prima di tutto.

E sarà probabilmente anche per questo motivo che la Warner Bros. Discovery ha deciso di rendere James Gunn il CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran. Il regista sembra aver un’idea chiara e strutturata di come vuole fare apparire queto universo narrativo.

In passato è stato lamentato da degli addetti ai lavori in Warner il fatto che per i lungometraggi DC si fossero pianificati ben dieci anni di produzioni, senza che il progetto fosse effettivamente partito.

La rincorsa alla Marvel sembra quindi essersi interrotta, anche perché pure la Casa delle Idee sembra trovarsi in difficoltà. I DC Studios di James Gunn dovrebbero lanciare anche character rimasti fino ad ora fuori dai vari film, come Lobo. Ed in questo ruolo dovrebbe essere inserito Jason Momoa, l’ex Aquaman, che arriverà a breve al cinema.