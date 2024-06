Dario Moccia ha da poco rivelato il suo nuovo progetto che realizzerà in coordinamento con Panini: si tratta di un vero e proprio omaggio al mondo Disney che verrà fatto attraverso la raccolta di carte collezionabili Disney Anthology.

Ecco il posto di Dario Moccia (QUESTO è il LINK).

Queste sono le parole del content creator a riguardo:

Dopo mesi di lavoro posso finalmente rivelarvi il nuovo set di carte Panini al quale sto lavorando in qualità di art director: Disney Anthology. Avere a che fare con i corti storici della Disney, dal 1928 fino a oggi, credo che farebbe tremare le mani a chiunque, così come interfacciarsi con un supervisore d’eccezione che seguo da sempre. Dentro a questo set ci saranno tantissime sorprese, molto più di ogni altro set di carte collezionabili fatto fino ad ora in Italia. Adesso impegnatevi con gli studi e godetevi le ferie, al vostro rientro vi sveleremo un po’ di cose.

Da ricordare che solo lo scorso anno è stato lanciato il gioco di carte collezionabili Disney Lorcana, che ha portato tanti appassionati della Casa di Topolino a ritrovare i personaggi del roster in una formula innovativa.

Quando uscirà Disney Anthology?

Quando sarà disponibile Disney Anthology? Dario Moccia non ha ancora rivelato molto a riguardo, se non il fatto che dei nuovi aggiornamenti saranno dati dopo il periodo estivo. Si potrebbe quindi pensare ad un lancio in autunno, magari in tempo per il Lucca Comics & Games.