La IA si espande a macchia d’olio, e marchi e brand di tutto il mondo si avvalgono delle sue funzionalità per migliorare le prestazioni e i servizi verso gli utenti. TikTok approfitta di questo momento florido, preparandosi a lanciare l’uso dell’intelligenza artificiale nella sua piattaforma.

Saranno creati avatar di creator digitali, generati proprio grazie all’IA. In questo modo, sarà data la possibilità ai creatori di contenuti o ai rappresentanti dei vari marchi e brand di presentarsi con un avatar personalizzato. Gli stessi responsabili del social hanno comunicato che ci sarà in ogni caso la possibilità di scelta. Ciò significa che tale opportunità sarà concessa per ampliare il proprio pubblico a livello globale, aumentando eventuali collaborazioni, pubblico e pubblicità per tutti: marchi e collaboratori che rappresentano le varie aziende e griffe.

I rappresentanti di TikTok hanno ribadito che i nuovi avatar con IA si utilizzeranno solo su scelta degli utenti, i creatori di contenuti avranno ampia libertà di decidere in tal senso. Inoltre, stabiliranno se la loro immagine potrà essere utilizzata e, in aggiunta, fornire eventuali tariffe, licenze e stabilire chi potrà eventualmente utilizzare il loro avatar.

Stock avatar e AI Dubbing, cosa accadrà su TikTok

Due eclatanti novità lanciate dalla piattaforma social tanto in voga in questi ultimi anni sono Stock avatar e AI Dubbing. Gli Stock Avatar saranno creati con IA avvalendosi di attori che appartengono a varie nazionalità e lingue differenti, con molteplici caratteristiche. L’idea, affermano i creatori dell’iniziativa, nasce dalla voglia di rendere più “umane” le presentazioni dei prodotti e servizi proposti su TikTok. Gli attori appartengono a una squadra di professionisti che saranno regolarmente pagati per la prestazione del loro servizio, con la loro immagine resa disponibile per uso commerciale.

L’altra novità consiste nell’uso dello strumento IA Dubbing, che consentirà la traduzione dei contenuti degli stessi video in molteplici lingue, tra cui spagnolo, inglese, giapponese, coreano, per un totale di dieci lingue differenti. Il sistema in automatico rivelerà il contenuto e lo tradurrà nella lingua prescelta.