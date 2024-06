ByteDance, l’azienda che possiede e controlla TikTok, ha aperto in gran segreto una nuova applicazione social. Nessun annuncio ufficiale, per il momento. L’azienda si è limitata a caricare l’app sul Play Store di Google: peraltro attualmente è visibile solamente in una manciata di Paesi.

Si chiama Whee e sembra che offrirà un’esperienza molto simile a quella di Instagram. Non è ancora disponibile in Italia, né negli altri Paesi dell’Unione Europea o negli Stati Uniti. Ad aprile, sempre in forma sperimentale e in alcuni Paesi selezionati, l’azienda aveva già inaugurato TikTok Notes, un’applicazione parallela a quella principale ed incentrata sulla condivisione delle foto.

Cosa sappiamo su Whee, il nuovo social di TikTok

L’azienda descrive Whee come una nuova app social progettata per aiutare gli utenti a rimanere connessi con i loro amici più stretti, attraverso la condivisione “di alcuni momenti spontanei della loro vita”. Una filosofia che – almeno sulla carta – ricorda almeno in parte BeReal, social network che aveva brevemente raggiunto un discreto livello di popolarità nel 2022.

La descrizione ufficiale di Whee spiega che gli utenti possono scattare e caricare foto che saranno visibili esclusivamente ai loro amici. ByteDance gestisce già un ampio portfolio di applicazioni, anche se vera punta di diamante rimane TikTok. Per il momento, nessun’altra applicazione del colosso cinese è riuscita a replicare il successo e la popolarità del social dedicato alla condivisione di video brevi.

Al momento non è chiaro se e quando Whee verrà resa disponibile in tutto il mondo: le informazioni sono piuttosto scarne. Su X, il leaker @ArtemR ha spiegato che la nuova applicazione assomiglia più ad Instagram che a Snapchat. Non resta che aspettare un annuncio ufficiale per saperne di più.