L’UE minaccia di sospendere il programma di ricompense di TikTok Lite

In base a quanto stabilito dal Digital Services Act (DSA), le principali piattaforme online sono tenute a contrastare contenuti dannosi e illegali, altrimenti rischiano multe fino al 6% del loro fatturato annuo globale. Infatti, il programma di ricompense di TikTok Lite ( TikTok Lite’s reward programme) potrebbe essere sospeso nell’Unione Europea entro questa settimana, se TikTok non risolverà le questioni legate al suo potenziale effetto di dipendenza sui bambini e minori. A questo proposito, la Commissione europea ha avviato un’indagine riguardante il lancio della nuova app in Francia e Spagna. Il responsabile dell’industria dell’UE, Thierry Breton, ha dichiarato che TikTok deve fornire prove convincenti della sicurezza della funzione TikTok Lite, sospettata di generare dipendenza, oppure Bruxelles potrebbe adottare misure provvisorie, inclusa la sospensione della funzione stessa. TikTok Lite è un programma di ricompensa che permette agli utenti di guadagnare punti svolgendo attività sulla piattaforma, come guardare video, apprezzare contenuti, seguire creatori o invitare amici a iscriversi. TikTok, di proprietà del gruppo cinese ByteDance, ha tempo fino a mercoledì per argomentare le proprie ragioni prima che la Commissione decida se procedere con la sospensione. L’hub di ricompense di TikTok Lite non è disponibile per i minori di 18 anni e ha un limite giornaliero alle attività di visione dei video.

24 ore di tempo per mettersi in regola

La Commissione ha concesso 24 ore per fornire una relazione di valutazione del rischio su TikTok Lite, pena una multa fino all’1% del suo fatturato annuo globale. TikTok ha lanciato TikTok Lite in Francia e Spagna questo mese, ma la Commissione ha affermato che lo ha fatto senza aver prima presentato una relazione di valutazione dei rischi come richiesto dalla DSA. TikTok è già sotto indagine da febbraio per un possibile mancato rispetto delle norme DSA volte a proteggere i bambini e garantire una pubblicità trasparente. TikTok ha tempo fino al 3 maggio per fornire le altre informazioni richieste.

