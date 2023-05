BeReal: arriva il feed “con la gente famosa”. Menomale che era il “social della gente comune”…

BeReal sta lanciando un’altra funzionalità manifestamente in contrastare con il suo scopo e la sua filosofia originale: un feed dedicato alle persone famose. Invece di scambiare foto quotidiane con i tuoi amici, ora potrai vedere cosa fanno i migliori atleti, artisti e attivisti del mondo. Ma come: non era l’anti-social della spontaneità? Quello nato per evitare che la gente di deprimesse guardando la (spesso) finta vita perfetta degli altri? Mh…

BeReal, l’app che si presenta come il posto dove incontrare “I tuoi veri amici”, nasce con una funzione originale e interessante (che però fin da subito è stato anche il principale scoglio contro cui si sono bloccate le sue aspirazioni di crescita): ad un certo punto l’app (a seconda dei fusi orari) manda a tutti gli utenti l’invito a postare una duplice immagine, selfie e fotocamera frontale, per testimoniare cosa stanno facendo in quel preciso momento. Gli utenti hanno pochissimo tempo per aderire all’appello: pochi minuti, dopo di che perdono la possibilità di postare. Insomma, se sei scioperato sul letto ti tocca postare il tuo soffitto, mentre se stai facendo una gita in barca puoi mostrare ai tuoi amici ciò che ti circonda. Ma non hai tempo per sistemarti i capelli, indossare qualcosa di trendy o pianificare il tuo scatto.

Lo scopo dell’app è condividere casualmente ciò che stai facendo con gli amici, che tu stia facendo qualcosa di noioso come stare a letto o sederti davanti al computer al lavoro. Ma ora, BeReal – che ha ormai esaurito la fase di crescita causata dalla curiosità iniziale per questo concept – sta frequentemente ritoccando le regole, avvicinandosi paurosamente ai social da cui voleva distinguersi. Il suo nuovo feed, chiamato RealPeople, è una “cronologia selezionata delle persone più interessanti del mondo” che presenta “una raccolta in continuo cambiamento” di persone famose di alto profilo provenienti da tutto il mondo. Lo scopo della funzione è dimostrare che le celebrità sono persone comuni proprio come noi (ahahah).

“RealPeople non riguarda l’influenza, l’accumulo di like o commenti, o la promozione di marchi”, scrive BeReal. “Non vedrai foto ritoccate, raccomandazioni di prodotti o pubblicità mascherata da post. Cerca di mostrare che siamo tutti più simili di quanto pensiamo”.

L’app sta testando la funzione solo nel Regno Unito per ora, a cui si può accedere selezionando la scheda Discovery e poi RealPeople. Da qui, puoi reagire ai post con un RealMoji mentre scorri la timeline, oltre a nascondere i post e segnalarli.