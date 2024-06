McDonald ha annunciato che a partire dal 26 luglio non userà più l’intelligenza artificiale per raccogliere gli ordini del McDrive. Questa soluzione automatizzata, realizzata in collaborazione con IBM, era stata implementata in fase sperimentale in oltre 100 sedi americane della catena.

Il programma aveva lo scopo dichiarato di potenziare e migliorare McDrive, il servizio di drive-thru della catena. Nei 100 ristoranti scelti per i test, i clienti potevano ordinare i piatti del menu parlando in tempo reale con un chatbot. Le aspettative erano piuttosto alte, ma l’azienda ha deciso di interrompere la collaborazione con IBM, senza spiegare le ragioni esatte che hanno portato alla chiusura (in anticipo?) del programma. “I test hanno consentito di acquisire maggiore fiducia nelle potenzialità delle IA”, si legge in una nota condivisa dall’azienda.

McDonald vuole allearsi con Google: arriva “Ask Pickles”

E, infatti, non finisce qui. McDonald ora si prepara ad inaugurare una nuova iniziativa, questa volta in collaborazione con Google. Lo scorso dicembre, l’azienda aveva annunciato di aver stretto una partnership con il colosso di Mountainview. L’annuncio si era mantenuto su toni estremamente vaghi, ma ora Bloomberg rivela che le due aziende stanno lavorando ad una nuova tecnologia chiamata “Ask Pickles“.

Si tratta ancora una volta di un chatbot vocale, ma questa volta è rivolto ai dipendenti dei ristoranti, e non ai clienti. Ask Pickles potrà fornire istruzioni su come risolvere alcuni problemi: ad esempio spiegando passo per passo come riparare le macchine dei gelati (che per qualche motivo, almeno negli USA, sono sempre rotte).

Google ha già iniziato a collaborare anche con Wendy’s, una catena di fast food estremamente popolare negli USA (ma assente in Europa): anche in questo caso si tratta di una piattaforma AI per raccogliere gli ordini al drive-thru. Negli Stati Uniti esperimenti di questo tipo si stanno diffondendo molto rapidamente: anche le catene White Castle, Carl’s Jr. e Hardees hanno iniziato a testare l’uso delle IA.