McDonald vuole aprire ristoranti nel metaverso: ma gli hamburger finiranno nelle case del mondo vero

Le consegne delivery del futuro? Si ordineranno nel metaverso secondo McDonald. Shopping virtuale ma esperienze e prodotti che raggiungono anche il mondo fisico, sembra questa la formula vincente alla base dell’avanzata del cosiddetto Web3 (lo testimoniano anche le recenti parole del N.1 di Disney).

McDonald sembra sempre più interessata al mondo delle criptovalute, degli NFT e del metaverso. Con buona pace del social media manager della catena, notoriamente non particolarmente simpatico nei confronti dei crypto-entusiasti.

McDonald's is headed to the metaverse.

The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer "a virtual restaurant featuring actual and virtual goods" and "operating a virtual restaurant featuring home delivery."#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl

— Josh Gerben (@JoshGerben) February 9, 2022