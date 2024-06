Ecco la comunicazione ufficiale del rinnovo di House of the Dragon per una terza stagione. Prosegue la serie spin-off del Trono di Spade.

Con la seconda stagione che è pronta per essere lanciata, da poco è arrivata la notizia del rinnovo di House of the Dragon per una terza stagione. L’universo narrativo di George R.R. Martin si continua ad espandere anche sullo schermo.

Warner Bros. Discovery ha comunicato il rinnovo della serie, attraverso le parole di Francesca Orsi, vice presidente esecutiva della programmazione di HBO. Ecco le sue parole:

George, Ryan e il resto dei nostri incredibili produttori esecutivi, cast e troupe, hanno raggiunto nuovi traguardi con la fenomenale seconda stagione di House of the Dragon. Siamo sbalorditi dallo sforzo gigantesco che l’intero team ha profuso nella creazione di una seconda stagione spettacolare, con una portata e una portata pari solo al suo cuore. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la storia di House Targaryen, e non vediamo l’ora che inizino a lavorare sulla terza stagione.

House of the Dragon è ambientato 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Nella seconda stagione di House of the Dragon, Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile con il Consiglio Verde e quello Nero che combattono rispettivamente per il re Aegon e la regina Rhaenyra.

Dove vedere House of the Dragon 2

Nella seconda stagione all’interno del cast ci saranno Abubakar Salim come Alyn of Hull, Gayle Rankin farà Alys Rivers, Freddie Fox sarà Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale è Ser Simon Strong, Clinton Liberty veste i panni di Addam, Jamie Kenna farà Ser Alfred Broome, Kieran Bew farà Hugh, Tom Bennett interpreterà Ulf, Tom Taylor farà Lord Cregan Stark, e Vincent Regan farà Ser Rickard Thorne.

House of the Dragon 2 sarà disponibile su Sky e NOW.