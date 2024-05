“War is coming” e noi siamo pronti allo scontro tra team black e team green dal 17 giugno su Sky ed in streaming solo su Now

Dopo tanti rumor e molta attesa da parte dei fan il final trailer di House of the Dragon 2 è stato distribuito con ben un giorno d’anticipo sulla tabella di marcia dei seguaci di Martin. Il 15 maggio HBO ha tenuto il consueto incontro con gli investitori, durante il quale ha mostrato immagini, teaser e clip esclusive delle prossime serie tv in uscita sulla piattaforma entro l’anno corrente. Avrebbe dovuto debuttare anche il trailer finale di House of the Dragon 2 ma è stato rilasciato con un giorno d’anticipo a causa del fatto che inspiegabilmente il trailer è trapelato sui social in maniera furtiva. HBO si è fatta trovare pronta e non ha atteso il 15 maggio, così dal 14 maggio possiamo tutti ammirare quello che a conti fatti è il più quel trailer della serie. Con ben oltre 2 minuti di video HBO ci rivela tanto della trama della nuova stagione della serie spin-off di Game of Thrones ma al tempo stesso lascia alcune trame rilevanti nella zona d’ombra. Ovviamente noi abbaino analizzato con cura frame dopo frame ed ecco la nostra analisi dettagliata del final trailer di House of the Dragon 2.

Premessa doverosa: trattandosi di un’analisi fatta da parte di chi ha letto più e più volte il romanzo Fuoco e Sangue di Martin, libro che viene adattato nella serie tv in questione, gli spoiler sono assicurati. Non abbiamo la certezza che ciò che Martin ha scritto verrà trasposto in maniera pedissequa, ma considerando che la prima stagione è stata piuttosto fedele per ciò che concerne i risvolti principali del testo, presumiamo che le varie fonti di Fuoco e Sangue troveranno luce anche nel piccolo schermo per House of the Dragon 2. A tutto ciò dobbiamo aggiungere che l’analisi che segue punta a ricostruire gli eventi in ordine cronologico, per questo motivo alcune scene che presumiamo verranno mostrate nello stesso momento o sono riferite allo stesso episodio verranno da noi analizzate assieme.

House of the Dragon 2: non tutto è come sembra

Il final trailer di House of the Dragon 2 si apre con un voice over di Rhaenyra che ammette a Rhaenys che il re o la regina di Westeros è anche al tempo stesso il protettore del reame. Peccato che il reame Rhaenyra non possa più proteggerlo dado che il suo nemico ha usurpato il suo trono. Ancora una volta la regina dei neri mostra le linee guida della sua politica: da un lato far passare Aegon, suo fratellastro (da notare che non lo chiama mai così ma soltanto “il mio nemico” e “il figlio di Alicent” per sottolineare sempre più l’assenza di un legame affettivo), come l’usurpatore indegno di sedere sul trono di spade; dall’altro l’attenzione verso il benessere del suo popolo. Sarà davvero interessante ricordare questa frase per metterla in contrapposizione con ciò che vedremo più avanti e che coinvolge il team Green.

Nel mentre si susseguono immagini già viste della Regina, di Rheanery, del nord e di Aegon. La clip d’apertura è dedicata a Daemon che pare sia già ad Approdo del Re. Su questa clip possiamo iniziare ad elaborare teorie. Il Rogue Prince potrebbe avere raggiunto la capitale per Blood and Cheese, episodio noto ai fan del romanzo che nella seconda stagione della serie tv avverrà nel primo episodio chiamato A Son for A Son. Chi scrive dubita che Daemon resterà fisicamente fisso nella capitale se non entro fine stagione. Nel trailer infatti lo stesso Daemon dichiara la sua intenzione di conquistare Approdo del Re proprio a Rhaenys ma questo accadrà solo dopo Risposo del Corvo. E chi ha letto il libro sa cosa accadrà durante quella precisa battaglia, perciò nel memento in cui comunica a Rhaenys la sua decisione è troppo presto per conquistare la capitale. Se ciò avverrà durante i nuovi capitoli della seconda stagione accadrà solo sul finale. Eventualmente questa clip d’apertura del trailer potrebbe essere anche una visione, un sogno di drago oppure un’immagine indotta dalla magia di Alys Rivers.

Rapidamente si susseguono altri frame molto interessanti. Iniziamo con Alicent in aperta zona verde, forse nella terra dei fiumi, anche se noi sappiamo che difficilmente la regina madre lascerà Approdo del Re durante la Danza. Ad avviso di chi scrive questa immagine è il frutto di una visione o di un sogno di Alicent o della figlia Haleana, che come abbiamo già visto nei primi episodi della serie è perfettamente in grado di predire il futuro.

La corona di Rhaenyra che cade non lascia presagire nulla di buono, anzi è simbolo di rapida caduta e di danni imminenti. Le tre uova di drago invece rappresentano sia i semi di drago che vedremo durante la stagione che al medesimo tempi sono un chiaro easter egg alle uova di Daenerys nella prima stagione di Game of Thrones.

Team Green VS Team Black

Anche questo nuovo trailer è ricco di parallelismi e sembra quasi studiato a specchio al fine di contrapporre il team Green al team Black.

Nel trailer, infatti, si susseguono immagini del concilio verde durante il quale Aegon risulta parecchio impaziente di agire contro i neri (probabilmente post Blood and Cheese) mentre Otto e Alicent sono decisamente più moderati, forti della fiducia nei confronti delle casate del reame. Sulla sfondo infatti vediamo che diversi eserciti sono in marcia (tra cui quello dei Lannister) pronti a scendere in battaglia. In campo o meglio in volo raggiungeranno Riposo del Corvi anche Aemond in groppa a Vhagar e Aegon, che le trailer vediamo per la prima volta su SunFyre. Vi avvisiamo fin da ora che Riposo del Corvo sarà la battaglia più importante della stagione e voi non siete pronti alle conseguenze di un simile scontro. Proseguendo nell’analisi della complesse dinamiche interne al team Green è opportuno sottolineare che il rapporto tra Alicent e Aemond in questa seconda stagione dello show sarà molto diverso rispetto a ciò che abbiamo visto negli episodi precedenti. Aemond è sfacciato e pronto a tutto, non ha più peli sulla lingua, ha troppa autostima e ribellione nelle vene. Dall’altra parte Alicent pare ancora in possesso di una bussola morale e noi non crediamo che prenderà molto bene ciò che il figlio ha fatto sul finire della prima stagione. Al tempo stesso Aemond ritiene la madre poco lucida perché ancora legata a Rheanryra e confessa questo suo mancato rispetto verso la figura materna alla persona meno adatta di tutte: Ser Criston Cole, colui che verrà soprannominato “il creatore di re”. I due personaggi saranno pappa e ciccia in HOTD 2, e non nel senso più cordiale e positivo del termine.

Restando sempre in ambito Green due sono le immagini più controverse e che hanno dato adito a diversi dibattiti tra i fan. I questo scatto vediamo una giovane donna dai capelli che paiono platino e quindi potenzialmente Targaryen. Si tratta di una ballerina di Mysaria e potrebbe essere proprio lei ad andare con Aemond in questa seconda scena oppure è al tempo stesso molto probabile che il principe Targaryen sia con Alys Rivers, donna molto importante nella seconda stagione e personaggio che ancora non abbiamo visto su schermo.

Il team Black diversamente sembra più forte, unito e compatto. Vediamo le navi Velaryon al servizio di Rhaenyra e pronte a scendere in campo per la loro regina, cosa che probabilmente avverrà già in questa stagione, ma tra Daemon e la moglie pare che non tutto fili troppo liscio. “L’unica speranze per il reame è una guida abbastanza forte unirli” con questa frase Deamon insinua nello spettatore il dubbio circa la sua fiducia ceca verso Rhaneyra. Persino la moglie si interroga sulla fedeltà del marito ma chi scrive ha una teoria. Daemon pronunciando questa frase desidera spronare Rhaenyra a scendere in guerra. Non è che non la ritiene degna del titolo o la sta per tradire. Durante l’incoronazione di Rhaenyra della scorsa stagione Deamon ci ha già dimostrato la sua fedeltà. Nonostante ciò il trailer potrebbe farci pensare che lui si ritiene più degno della moglie perché su schermo lo vediamo in groppa a Caraxes, pronto a scendere in battaglia. Ad ogni modo potete stare tranquilli: Daemon ha ribadito più volte la sua fedeltà nei confronti della moglie e regina. Il trailer potrebbe aver fuso più scene e battute diverse semplicemente per aumentare il drama, cosa buona e giusta.

Ad aumentare le speculazioni interviene questo frame: una coppia non ben identificabile sbraita su un letto. Dalla mano di lui possiamo intuire che si tratti di Daemon, e lo capiamo dall’anello, il volto di lei resta un mistero. Potrebbe essere Rhaenyra, per i capelli bianchi, un’altra persona ancora oppure addirittura Aemma e in quel caso il lui sarebbe Viserys. Questa ultima teoria è da prendere in forte considerazione perché l’interprete di Aemma avrà un cameo in HOTD 2. Molto improbabile che la donna sia Alys Rivers perché nel romanzo è una bastarda degli Strong, quindi dovrebbe avere i capelli neri.

Il nord, le battaglie e la guerra che avanza

Finalmente nell’ultimo trailer di House of the Dragon 2 vediamo in volto Cregan Stark, il lord di Grande Inverno. Come nello scorso trailer Cregan è al fianco di Jace, sulla barriera. Non sappiamo perché ha scelto di condurre il giovane Velaryon proprio sul promontorio di ghiaccio ma potrebbe averlo fatto per fargli comprendere a pieno la minaccia che assilla il nord da generazioni: la venuta degli Estranei. Jace è al nord per ottenere la conferma della fiducia da parte di Cregan alla causa di Rhaneyra. Tornerà a Roccia del drago con la fedeltà del nord ma anche con una promessa di matrimonio nella tasca, almeno se la serie tv sceglierà di adattare fedelmente il romanzo. Ad ogni modo Tom Taylor risulta perfetto per il ruolo di Cregan e siamo certi che ci regalerà grandi soddisfazioni.

Prima di addentrarci verso ala conclusione del finale dell’analisi del trailer è opportuno precisare che le scene di battaglia mostrate nelle varie clip sono tutte riguardanti Riposo del Corvo, quelle in cui si vedono coinvolti i draghi, la battaglia di mulino a vento ed infine l’arrivo di Daemon ad Harrenhal. Gli scontri della nuova stagione dovrebbero essere 4, quindi occorre vedere dove la serie ha intenzione di arrivare.

Sulle scene di tumulto post funerale collegate ad Approdo del re con protagoniste Alicent ed Helaena non sappiamo dirvi molto se non che al popolo la guerra decisamente non farà piacere. Volendo potrebbero aver trasferito i tumulti tipici del momento in cui Rhaenyra arriverà nella capitale sul regno di Aegon.

Il trailer si chiude con un chiaro invito verso il primo episodio ed all’ormai già famosissimo momento noto come Blood and Cheese. Questo lo intuiamo facilmente dato che Mysaria ci comunica che “esiste più di un modo per combattere una guerra” e sullo sfondo appaiono chiare immagini di un complotto e personaggi che si stanno per intrufolare nella fortezza rossa. Tranquilli non dovrete attendere molto prima di vedere con i vostri occhi cosa stanno architettando i membri del team Black per vendicarsi della perdita di Lucerys, dato che questo episodio sarà quello di apertura della nuova stagione della serie.

La vera scena finale del trailer ha un doppio risvolto. Da un lato abbiamo Rhaneyra che chiude il sipario con un voice over davvero significativo “La guerra sta arrivando e nessuno potrebbe vincerla”, frase che per chi ha già letto fuoco e Sangue ha un enorme significato. Nel mentre si susseguono scene di Riposo del corvo, la battaglia più epica e sconvolgente della stagione, scontro che non farà altro che confermare la frase di Rhaenyra.

Voi siete pronti al 17 giugno? Perché House of the Dragon 2 vi aspetta solo su Sky ed streaming su NOW.