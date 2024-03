House of the Dragon 2: l’analisi dei trailer

Non uno ma ben due trailer per House of the Dragon 2 che dal 17 giugno debutterà in Italia su Sky e Now

All must Choose. Tutti devono scegliere, compresi i fan. Il motto della nuova stagione, anticipato con l’uscita dei poster promozionali distribuiti il giorno prima del rilascio dei trailer, sanciva gli schieramenti dei nuovi capitoli dello show: neri vs verdi. Pensavate che fosse un banale motto volto ad anticiparci il clima di tensione generale della nuova stagione? Invece no! HBO ha studiato una campagna marketing senza precedenti rendono il motto della serie il più reale possibile. Non uno ma due trailer sono stati distribuiti nella giornata di ieri ed agli spettatori è stato chiesto quale desiderano guardare prima: quello dei neri o quello dei verdi?

Ogni storia viene narrata da due punti di vista, spetta a noi scegliere a quale credere. Così HBO ci ha deliziato con due trailer che nei fatti narrano gli stessi eventi ma mediante le voci diverse dei seguaci di Rhaenyra per il Team Black e di coloro che patteggiano per Aegon per il Team Green. Tantissime anticipazioni interessanti e ricche di spoiler sono in arrivo. Ecco la nostra analisi dei due trailer di House of the Dragon 2, show che approderà in Italia in contemporanea con la messa in onda americana il 17 giugno solo su Sky ed in streaming su Now. Che la danza dei draghi abbia inizio!

Team Black: l’analisi del trailer

Tutto ha inizio nel punto esatto in cui si era conclusa la stagione precedente: con la morte di Lucerys Velarion. L’irascibilità e la sete di vendetta di Aemond hanno prevalso sul buon senso e gli hanno impedito di controllare il suo drago che ha letteralmente mangiato con un solo boccone il piccolo drago del nipote durante la tempesta sopra i cieli di Capo Tempesta.

Il trailer infatti si apre con il funerale di Lucerys, non sappiamo se sono riusciti a ritrovare in parte il suo corpo o quello del suo drago ma quello che vediamo è un pira funebre. E dalle immagini distribuite da HBO, Jacerys che tiene in mano gli indumenti del fratello. In sottofondo le parole di Rhaenrya che ricordano il fatto che il defunto re Viserys, nonché suo padre, l’ha scelta come sua legittima erede ed ha conservato questa scelta fino alla sua morte. Se avesse cambiato idea l’avrebbe fatto prima di lasciare questa terra. Alicent ha deciso di mettere suo figlio sul trono, in barba al volere del marito.

Da notare che Rhaenyra non si riferisce mai ad Aegon citandolo come suo fratello, scelta fatta per due motivi: rimarcare l’astio che ha sempre provato soprattutto verso i fratelli che il padre ha avuto con la seconda moglie (mentre nel romanzo il rapporto con Haelena è diverso) e per sottolineare ancora una volta quanto nella serie tv la guerra sia tra Rhaenyra e Alicent, più che tra la regina dei neri e Aegon. Mentre ascoltiamo questo voice over recitato da Emma D’Arcy vediamo interscambiarsi sullo schermo diverse immagini di Rhaenyra in lacrime per la perdita del figlio, della regina in groppa al suo drago Syrax ed in cerca del corpo del figlio oltre alle prime sequenze dei verdi. Il monologo della regina dei neri termina con quella che sembra una cena di famiglia prima della grande battaglia ma non è così. Occorre prestare attenzione ai particolari perchè il trailer, giustamente, tenta di forviare i suoi spettatori.

La sequenza di cui chi scrive vi sta parlando, quella del così detto concilio dei neri, in realtà non è collocata all’inizio dei nuovi episodi dello show. Rhaenyra sta parlando con Baela, Jacerys e tre personaggi che non abbiamo mai visto in scena prima d’ora. Si tratta di coloro che giocheranno una parte molto importante nella seconda metà dello show, i così detti semi di drago. ATTENZIONE AGLI SPOILER.

Quanto verso metà stagione Rhaenyra si troverà fare i conti con una perdita importante tra le sue fila dovrà cercare di risollevare la situazione e rinfoltire le file dei cavalieri di drago a lei fedeli. Dato che ci sono diversi draghi senza cavaliere verranno ricercati uomini e donne con sangue valiriano in grado di poter cavalcare i draghi selvaggi e giurare fedeltà a Rhaenyra. Tra questi troviamo seduti al tavolo dei neri: Ulf il bianco, Hugh Martello e Addam di Hull.

Come notate al tavolo non è presente il personaggio interpretato da Matt Smith, Deamon Targaryan, nonostante il montaggio della scena suggerisca che sia seduto accanto alla moglie. In realtà si tratta di un’abile tecnica di rimescolamento della carte. Deamon nel momento in cui si svolge questo concilio è già nel vivo della danza e non è presente a Roccia del drago. Probabilmente l’inquadratura del Rogue Prince è collocabile all’inizio della stagione oppure si tratta di una delle scene scartate dalla prima, questo lo possiamo dedurre dai capelli che sono visibilmente più corti rispetto alle prossime inquadrature.

Il nord e Cregan Stark

Una grandissima novità della nuova stagione è la presenza del Nord e della barriera, che avevamo solo intravisto nel teaser distribuito a dicembre. Grazie al trailer dei neri possiamo dare un primo sguardo a Cregan Stark, il giovane Lord di Grande Inverno. Questo nuovo personaggio farà impazzire i fan degli Stark e non solo! Cregan diventerà grande amico di Jace ed alleato devoto e fedele di Rhaenyra, d’altro canto gli Stark sono uomini d’onore.

Ryan Condal, showrunner della serie ad EW ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla presenza degli Stark in House of the Dragon 2: “Adoro gli Stark!” E la seconda stagione di House of the Dragon ne ha uno davvero buono. Cregan è molto potente. È un po’ più giovane di Ned Stark, quando salì al potere, quindi sarà interessante vedere il Giovane Lupo, il giovane signore degli Stark, il modo in cui si comporta nel mondo e il peso che grava sulle sue spalle essendo il Guardiano del Nord. Sono entusiasta che il pubblico possa vederlo ed innamorarsi di lui.”

Centinaia di anni prima dell’età di Eddard Stark di Sean Bean e Jon Snow di Kit Harington, è Cregan Stark è il Signore di Grande Inverno e il suo interprete Tom Taylor debutta nel trailer dedicato ai neri. O meglio debutta con un’inquadratura che lo mostra di spalle e lascia ampio spazio all’immaginazione. Nel finale della prima stagione, il figlio di Rhaenyra, Jacaerys Velaryon (Harry Collett), è volato al Nord per radunare i sostenitori di sua madre. Ciò includerà una sosta per incontrare Lord Stark e dal trailer notiamo che Jace che cammina con Cregan lungo la cima della Barriera. Questa sarà l’inizio di una storyline tra le migliori della nuova stagione.

Gwayne Hightower

Finalmente il trailer tra una ripresa di battaglia ed un altra, oltre a diverse inquadrature di Syrax in volo, che dimostrano quanto Rhaenyra sarà maggiormente attiva in battaglia rispetto al romanzo di Martin, il trailer dei neri ci consente di dare un primo sguardo al fratello di Alicent: Gwayne Hightower interpretato da Freddie Fox. Infatti, mediante una rapida inquadratura, ci viene rivelato il volto di un altro nuovo personaggio che entra nel conflitto: Gwayne Hightower che appare in armatura completa in una sequenza di battaglia non meglio identificabile, completa del sigillo di Hightower.

Ryan Condal riferendosi all’interprete ha dichiarato che: “Freddie ha portato così tanto carattere e umorismo a Gwayne, che fino a questa stagione era stato rinchiuso a Vecchia città. Lui è cresciuto a Oldtown nella sua base natale, ma ora che gli Hightowers sono stati messi in marcia, è venuto ad Approdo del Re per sostenere la partecipazione della sua famiglia nella guerra.”

Daemon e la conquista di Harrenhal

Il principe Targaryen interpretato da Matt Smith in questo seconda stagione dello show sarà attivamente coinvolto in battaglia e lontano dalla sua famiglia ma pronto a vendicarla. Deamon si concentrerà fin da subito sulla vendetta. “A son for a son”, il titolo del primo episodio, suggerisce che vedremo fin dal principio gli eventi poco piacevoli di Blood and Cheese. Subito dopo Deamon si preoccuperà di invadere le terre dei fiumi e conquistare senza l’uso della forza Harrenhal. Basterà la presenza del suo drago Caraxes a costringere il castellano a consegnare nella mani del principe le chiavi della fortezza. Putroppo non assisteremo a molte interazioni tra Rhaenyra e Daemon in questa seconda stagione. Lo spazio per il romanticismo è finito, ora la guerra è entrata nel vivo. Tra le varie battaglie vi segnaliamo la presenza inaspettata di Baela e Moondancer in quella che molto probabilmente sarà la battaglia di Riposo del corvo.

In conclusione occorre sottolineare come Rhaenyra sia stata la protagonista indiscussa del trailer ed infatti è proprio lei a chiudere il video con una frase che anticipa quanto si sentirà combattuta tra la sua sete di vendetta e il suo animo benevolo e lungimirante. “I fear what I have begun” alludendo alla paura per ciò a cui ha dato inizio. Sa bene che la guerra interna alla casa del drago sterminerà innocenti e potrebbe annientare la sua famiglia ma ormai non c’è più possibilità di tornare indietro.

Team Green: l’analisi del trailer

La storia di Fire and Blood è segnata dai punti di vista. Nel romanzo di Martin le vicende sono state raccolte da tre figure storiche: il gran maestro Runciter, Septon Eustace e Fungo, le cui versioni sono giunte a noi grazie a Gyldayn. In sostanza non sappiamo come sono andati davvero i fatti perchè si tratta per la gran maggiorparte dei casi di voci e versioni diverse a seconda di chi le ha riportate. La serie tv invece ha scelto di seguire la strada del natatore imparziale che espone i fatti per come si sono davvero svolti. Nel farlo però in questa seconda stagione ci chiede di scegliere da quale lato della guerra schierarci: Neri o Verdi.

I verdi hanno deciso di insediare sul trono di spade Aegon, perchè convinti che in punto di morte Viserys abbia cambiato idea confessando a Alicent il desiderio di vedere il loro primogenito sul Trono di Spade. Con la consapevolezza che questo atto verrà visto come un grave tradimento ai danni di Rhaenrya e che le gesta di Aemond hanno dato inizio alla guerra, sono pronti alla danza.

Il trailer dei verdi infatti si apre mostrando Alicent in preghiera per la morte del marito ma anche determinata a portare avanti la sua scelta: Aegon sul trono, nonostante la pace a Westeros non sia più cosa pronosticatile. Interessate il fatto che lo show scelga di puntualizzare che secondo Alicent “il regno non avrebbe mai accettato una donna sul trono”. Da donna che tiene assieme la famiglia dei verdi ed ha consentito l’ascesa del figlio è una frase importante che va ricordare quella pronunciata Rhaenys a Rhaenyra nella prima stagione.

Il punto di vista dei verdi è chiaro: i neri agiscono per vendetta a causa della morte di Lucerys, non per il bene del regno. Alicent e Otto sembrano consapevoli del prezzo che dovranno pagare per la scelta che hanno fatto ed Aegon, in fin dei conti, forse non era colui che speravano potesse diventare. Nonostante molte sequenze di battaglia siano le stesse in entrambi i trailer, quello dei verdi ha alcuni dettagli che non sono presenti in quello dei neri.

Blood and Cheese

Gli eventi di Blood and Cheese, nomi di due uomini senza scrupoli che assoldati da Deamon si intrufoleranno all’interno della fortezza rossa per vendicare Lucerys, dovrebbero accadere nel primo episodio dello show. Infatti in più sequenze del trailer dei verdi vediamo Alicent ad un funerale (chi scrive ha scelto di non rivelare di chi si tratta per non rovinare la sorpresa agli spettatori), così come notiamo il carro funebre, il popolo che lancia petali e un lenzuolo pregno di sangue. Questo episodio segnerà e traumatizzerà per sempre Alicent e Haelena. La regina madre dei verdi non sarà più come prima. Infatti la possiamo notare decisamente più malinconica in diverse sequenze successive, come quella in cui si presta a fare il bagno.

Aegon è completamene sconsiderato

Il re dei verdi non sembra l’uomo adeguato che Otto e Alicent speravano. La guerra per Aegon è un gioco e nel corso di House of the Dragon 2 sceglierà di intraprenderla senza esitazioni, nonostante la prima mano del re sia contraria. La moderazione di Otto si scontrerà con l’irruenza di Aegon e costerà il posto al nonno Hightower. Infatti nel corso dei nuovi capitoli Aegon rimuoverà Otto dall’incarico in favore di Ser Criston Cole. Da notare la presenza in battaglia di Criston con al collo la collana con le mani dorate.

Aemond invece, forte della presenza del suo drago Vhagar, si sente pronto a fronteggiare lo zio Deamon. Questo scontro avverrà ma non in questa stagione.

Non possiamo non notare la presenza dei Bracken nel trailer dei verdi. Forse si tratta di Raylon Rivers, fratellastro del legittimo lord di Stone Edge, Per Amos Bracken ucciso durante la battaglia del mulino in fiamme. Il ragazzo in questa breve sequenza si sta per sottrarre con i Blackwood.

Infine non ci resta che puntualizzare l’ultima sequenza il drago che viene mostrato alla fine del trailer è Seasmoke, ed a confermarlo è stato Ryan Condal. Si tratta del drago un tempo cavalcato da Laenor Velaryon (John MacMillan), figlio di Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) e primo marito di Rhaenyra, che è stato visto l’ultima volta mentre fingeva la sua morte per vivere nelle Città Libere con il suo amante. Dato che Seasmoke è “ormai invecchiato dall’ultima volta che l’abbiamo visto nelle Stepstones, lo vediamo qui cresciuto e maturato. La semina dei draghi sta per iniziare…