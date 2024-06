Frank Miller ritornerà nell’universo di Sin City, e lo farà con una storia ambientata nel West. Questa è la rivelazione dell’autore americano che ha dato alcuni aggiornamenti sul suo prossimo Sin City: Blood and Dust.

Ecco cosa ha dichiarato Frank Miller a riguardo:

Questa nuova storia ambientata nel mondo di Sin City sarà un western. Si ritornerà agli inizi della città. Sarà un qualcosa di fantastico. Avevo intenzione di realizzare un nuovo fumetto su Sin City ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il cui titolo sarebbe stato The Homefront. Poi ho pensato: perché non andare ancora più indietro, magari a quando avevano appena fondato Sin City? Mi è venuto in mente un fumetto in cui la città appare come la leggendaria Dodge City: con un paio di saloon, prostitute e gente che si aggira nei paraggi. Ho iniziato a giocarci e ho disegnato un’immagine del mio Marv con una cresta e vernice sulla faccia. E così è partito tutto.