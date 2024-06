Gli scienziati della Corea del Sud hanno recentemente annunciato un significativo progresso nella ricerca sulla fusione nucleare, stabilendo un nuovo record mondiale per il tempo durante il quale sono riusciti a mantenere temperature di 100 milioni di gradi Celsius. Questo valore è sette volte superiore alla temperatura del nucleo del sole, e rappresenta un importante passo avanti verso lo sviluppo di questa promettente tecnologia energetica.

La fusione nucleare: energia del futuro

La fusione nucleare è il processo che alimenta il sole e le altre stelle, fondendo insieme due atomi per liberare immense quantità di energia. Questa tecnologia viene spesso definita il “Santo Graal” delle soluzioni energetiche per il suo potenziale di fornire energia illimitata senza emissioni di carbonio, il che la rende una soluzione ideale per combattere il cambiamento climatico. Tuttavia, replicare questo processo sulla Terra è estremamente complesso.

Il Tokamak: cuore della fusione

Il metodo più comune per ottenere l’energia di fusione utilizza un reattore a forma di ciambella chiamato tokamak. All’interno di questo dispositivo, varianti di idrogeno vengono riscaldate a temperature straordinariamente elevate per creare un plasma, lo stato della materia in cui le reazioni di fusione possono avvenire.

Secondo Si-Woo Yoon, direttore del Centro di Ricerca KSTAR dell’Istituto Coreano per l’Energia da Fusione (KFE), raggiungere e mantenere plasmi ad alta temperatura e alta densità è cruciale per il futuro dei reattori a fusione nucleare. Il nuovo record stabilito dai ricercatori coreani rappresenta un passo importante verso questo obiettivo.

La sfida della stabilità del plasma

Uno dei principali ostacoli nella ricerca sulla fusione nucleare è la natura instabile del plasma ad alta temperatura. Yoon ha dichiarato alla CNN che mantenere queste temperature elevate per un periodo prolungato “non è stato facile da dimostrare”. Questo rende il recente record di 100 milioni di gradi Celsius così significativo, dimostrando che è possibile superare le difficoltà tecniche legate alla stabilità del plasma.

Prospettive future

L’interno del tokamak JET, che ha condotto importanti esperimenti di fusione nucleare nel Regno Unito, serve come punto di riferimento per questi avanzamenti. La collaborazione internazionale e i progressi tecnologici continuano a spingere i confini di ciò che è possibile nella ricerca sulla fusione nucleare.

In conclusione, il nuovo record mondiale stabilito dagli scienziati coreani rappresenta un’importante pietra miliare nella ricerca sulla fusione nucleare. Sebbene ci siano ancora molte sfide da affrontare, ogni passo avanti avvicina il mondo alla possibilità di una fonte di energia pulita, sicura e praticamente illimitata.