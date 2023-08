I gatti dormono al sole: ecco come proteggerli quando fa molto caldo

I gatti amano dormire al sole anche quando fa molto caldo per diverse ragioni. Questo comportamento è radicato nella loro natura e nella loro evoluzione come specie. Questi animali, infatti, si sono evoluti in ambienti desertici come le regioni nord-africane e il Medio Oriente. Di conseguenza, hanno sviluppato un metabolismo che consente loro di tollerare temperature molto più elevate rispetto agli esseri umani. Questa resistenza al calore fa sì che si sentano a loro agio al sole anche quando fa caldo.

Inoltre, l’esposizione al sole porta numerosi benefici per i gatti a livello psicologico e fisiologico. La luce solare stimola la produzione di melatonina negli animali, che regola il ritmo circadiano e il ciclo riproduttivo. I raggi solari favoriscono anche la sintesi e l’assorbimento della vitamina D, essenziale per la loro salute. Inoltre, l’esposizione al sole può aumentare la produzione di serotonina nel sistema nervoso centrale, promuovendo sensazioni di benessere e contentezza, influenzando positivamente l’umore, il comportamento sociale, l’appetito, la digestione e la memoria, oltre a rafforzare il sistema immunitario.

Nonostante la loro resistenza al calore, è importante prendere alcune precauzioni quando i gatti si espongono al sole durante le giornate molto calde. In caso di temperature estreme, una lunga esposizione al sole può portare a disidratazione e colpi di calore. Pertanto, è essenziale garantire che i gatti abbiano accesso a zone d’ombra o luoghi in cui possono ripararsi dal sole.

Per evitare che i gatti si scottino o si disidratino, è fondamentale fornire loro una fonte costante di acqua fresca durante l’estate e assicurarsi che ci siano rifugi disponibili lontano dalla luce diretta del sole. Per i gatti con la pelle particolarmente chiara o senza pelo, come i gatti bianchi, è consigliabile utilizzare una crema filtrante per proteggerli dalle scottature nelle zone sensibili come il naso e le orecchie.