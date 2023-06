Oppenheimer: Nolan ha “inventato” un tipo di pellicola per il film

Christopher Nolan continua ad innovare il modo di fare cinema: per Oppenheimer ha voluto un nuovo tipo di pellicola per l'IMAX. In più, ecco un concorso ufficiale.

Christopher Nolan, lo sappiamo, è uno di quei registi che innovano letteralmente le tecnologie di ripresa, alla stregua di altri avanguardisti come James Cameron o Michael Bay. E, proprio come loro, per portare avanti le proprie idee di ripresa cinematografica chiede e fa realizzare nuovi strumenti. Per Oppenheimer, come vediamo in questa featurette ufficiale, ha fatto implementare un nuovo tipo di pellicola. La pellicola da 65 millimetri in bianco e nero adatta per cineprese IMAX, difatti, non esisteva ed è stata approntata specificamente.

Il nostro film prova a immergerti nell’esperienza [del protagonista] e l’IMAX per me è un portale in un livello di immersività che non puoi avere con gli altri formati.

afferma il cineasta.

Inoltre, sempre parlando di Oppenheimer, UCI Cinemas lancia un nuovo fantastico concorso per celebrare l’uscita del film, che sarà distribuito nelle sale da Universal Pictures a partire dal 23 agosto. Con questa iniziativa UCI Cinemas mette in palio un soggiorno VIP a Londra per due persone e la partecipazione all’esclusiva red carpet screening del film del 13 luglio.

Partecipare al concorso è facilissimo, basta registrarsi entro l’8 giugno sul sito oppenheimer.ucicinemas.it. Compilando l’apposito form si accederà all’estrazione finale che mette in palio un viaggio a Londra, un soggiorno di due notti in un hotel 4 stelle e due biglietti per assistere alla premiere mondiale del film. I fortunati vincitori potranno partecipare all’evento insieme al cast che ha preso parte alla realizzazione della pellicola, prima di godersi il film, con oltretutto più di un mese di anticipo rispetto all’uscita italiana.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. La pellicola è interpretata da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer vede nel cast anche il vincitore dell’Oscar Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar Kenneth Branagh.

