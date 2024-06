Il balzo in avanti nella qualità delle chiamate vocali: Nokia introduce le chiamate "immersive" usando semplicemente la ret 5G

“Si tratta del più grande balzo in avanti nell’esperienza delle chiamate vocali dal vivo dopo l’introduzione dell’audio monofonico utilizzato oggi negli smartphone e nei PC”, ha dichiarato Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies. La telefonata è avvenuta tra Jenni Lukander e Stefan Lindström, ambasciatore finlandese per la digitalizzazione e le nuove tecnologie, utilizzando un normale smartphone su una rete pubblica 5G.

Cos’è una chiamata immersiva?

Una chiamata immersiva utilizza il suono tridimensionale per creare un’esperienza di comunicazione più realistica e coinvolgente. A differenza dell’audio monofonico tradizionale, che proviene da un’unica fonte, il suono tridimensionale simula la percezione spaziale, permettendo agli utenti di percepire la direzione e la distanza delle voci. Questo è particolarmente utile nelle chiamate in conferenza, dove le voci dei partecipanti possono essere separate in base alla loro posizione spaziale.

La tecnologia dietro il suono tridimensionale

Nokia ha sviluppato questa tecnologia come parte dell’imminente standard 5G Advanced. La maggior parte degli smartphone moderni è già dotata di almeno due microfoni, che possono essere utilizzati per implementare questa tecnologia. I microfoni catturano le caratteristiche spaziali della chiamata in tempo reale, trasmettendo un suono tridimensionale che offre una maggiore immersione.

“Questo sta diventando standardizzato in modo che i fornitori di rete, i produttori di chipset e di cellulari possano iniziare a implementarlo nei loro prodotti”, ha dichiarato Lukander in un’intervista.

Applicazioni future delle chiamate immersive

Immaginate di partecipare a una riunione virtuale dove è possibile distinguere chiaramente ogni partecipante in base alla loro posizione spaziale. Questo non solo migliora la comprensione, ma riduce anche la fatica da ascolto, rendendo le conversazioni più naturali e intuitive.

“Questo sistema può essere utilizzato nelle chiamate in conferenza in cui le voci dei partecipanti possono essere separate in base alla loro posizione spaziale”, ha dichiarato Jyri Huopaniemi, responsabile della ricerca audio di Nokia Technologies.

Tempistiche e disponibilità

Nokia prevede che ci vorranno alcuni anni prima che questa tecnologia diventi ampiamente disponibile. La standardizzazione del 5G Advanced e l’implementazione da parte dei produttori di hardware e fornitori di rete richiederanno tempo, ma le opportunità di licenza e il potenziale di mercato sono enormi.