Galassia M87: mappata in tridimensionale per la prima volta

La galassia M87 è stata recentemente oggetto di uno studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters, che ha permesso di mappare in tridimensionale la forma della galassia e di determinare con alta precisione la massa del buco nero centrale. M87 è una galassia ellittica che contiene al suo centro un enorme buco nero, la cui massa è stata calcolata pari a 5,4 miliardi di volte quella del Sole. Questa nuova stima è stata ottenuta grazie a un nuovo strumento di precisione montato sul telescopio terrestre Keck II, che ha permesso di rilevare l’intervallo di velocità delle stelle che orbitano attorno al buco nero.

L’osservazione di M87 non è una novità per gli astronomi, in quanto già nel 1995 e nel 2019 è stata oggetto di studi, ma questa nuova mappatura tridimensionale ha permesso di ottenere informazioni dettagliate sulla forma della galassia e sulla massa del suo buco nero centrale. Gli astronomi hanno concentrato le loro osservazioni su 62 posizioni adiacenti alla galassia e hanno mappato gli spettri delle stelle su una regione di circa 70.000 anni luce di diametro.

Il telescopio spaziale Hubble ha svolto un ruolo importante in questo studio, fornendo le precedenti misurazioni della luminosità delle stelle di M87. I ricercatori hanno confrontato i dati raccolti dal Keck II con le previsioni ottenute dai modelli computerizzati per determinare la massa del buco nero centrale. L’accuratezza di questa nuova stima della massa del buco nero è stata resa possibile grazie alla raccolta di dati tra il 2020 e il 2022 e alla comparazione con le precedenti misurazioni della luminosità delle stelle di M87 da Hubble.

La galassia M87 è una delle più grandi conosciute, con una massa oltre dieci volte quella della Via Lattea. La sua forma ellittica suggerisce che si sia formata dalla fusione di molte altre galassie, e il suo buco nero centrale deve avere inghiottito e assimilato altri buchi neri centrali di una o più galassie vicine. La nuova mappa tridimensionale di M87 sarà utile per i prototipi di galassie ellittiche e per tracciare le velocità e la posizione delle stelle del buco nero al centro della galassia.