Twitter non funziona? Non sei l’unico, segnalazioni in tutto il mondo

Verso le 13:00 di oggi, mercoledì 1 marzo, Twitter ha smesso di funzionare correttamente. Il problema è stato riscontrato in pressoché ogni Paese, Italia inclusa. Migliaia di utenti in tutto il mondo hanno segnalato di non riuscire ad utilizzare o accedere a Twitter correttamente.

Solamente in Italia, il sito specializzato downdetector ha raccolto centinaia di segnalazioni. Si trattava, ad ogni modo, di un problema diffuso su scala globale e non circoscritto ad alcune aree specifiche. Mentre scriviamo questa notizia, non sono ancora note le cause del problema.

La buona notizia è che già verso le 14:00 l’azienda era riuscita a ripristinare gran parte delle funzioni del social network e, mentre scriviamo questa notizia, è già possibile tornare ad utilizzare Twitter senza difficoltà.

I problemi, nello specifico, affliggevano il corretto caricamento della versione web di Twitter, oltre che il funzionamento dell’app e in generale la connessione ai server della piattaforma. In alcuni casi gli utenti non riuscivano nemmeno ad accedere al proprio account.

Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori informazioni sul breve disservizio avvenuto nella giornata di oggi. Nel frattempo, il social network continua ad essere al centro di importanti cambiamenti. Twitter ha recentemente annunciato una nuova politica di tolleranza zero nei confronti dei messaggi di odio e, nello specifico, di tutti i post che incitano o glorificano la violenza.