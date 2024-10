Il primo touchpad morbido presente al mondo è stato realizzato dai ricercatori dell’Università di Tampere. Si tratta di un dispositivo molto importante in quanto anche senza elettricità è in grado di rilevare l’area, la posizione e la forza del contatto. Ma esattamente, come funziona? Essendo privo di elettricità per poter funzionare si serve dell’utilizzo di alcuni canali pneumatici incorporati.

Tale touchpad è stato realizzato in silicone morbido e contiene al suo interno ben 32 canali in grado di adattarsi al tocco senza alcun problema. Tra le sue funzioni, oltre a quelle menzionate in precedenza, vi troviamo anche la capacità di riconoscere delle lettere scritte a mano sulla superficie. Ma non solo, anche la capacità di riuscire a riconoscere e distinguere anche più colpi contemporaneamente.

Alcune caratteristiche del nuovo touchpad non elettrico

Vilma Lampinen, ricercatrice di dottorato, si è espressa sulla nuova invenzione affermando che non essendo elettrico non può essere influenzato da un forte campo magnetico. E questo, ha poi aggiunto “lo rende ideale per l’uso in dispositivi come le macchine MRI”. Volendo entrare più nel dettaglio di quelle che sono le capacità legate a tale strumento possiamo dire che la tecnologia dei sensori utilizzata dal dispositivo consente ad un robot pneumatico di poter effettuare, durante la scansione del paziente, una biopsia. Questo nel caso in cui nel paziente venisse riscontrata tramite risonanza magnetica la presenza di tumori cancerosi.

La tecnologia dei sensori quindi in questi casi agisce guidando il robot insieme ai dati ottenuti dalla risonanza. Molto importante è precisare che tale dispositivo pneumatico può essere utilizzato, senza problemi, anche in presenza di radiazioni piuttosto forti.