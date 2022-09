Apple aggiorna Boot Camp con driver per i touchpad

Boot Camp è uno strumento utilissimo di casa Apple che consente agli utenti finali in possesso di Mac di eseguire Windows in modo nativo sui propri computer.

Apple ha confermato ufficialmente l’aggiornamento dell’app Boot Camp, che permette agli utenti di far girare Windows sui PC Intel della compagnia. Secondo le note di rilascio di Boot Camp 6.1.19 (come spiega MacRumors), l’aggiornamento viene fornito con i nuovi driver Precision Touchpad. Questi driver, che sono stati rilasciati per la prima volta nel 2021, abilitano gesti avanzati del trackpad multi-touch in Windows per chi ha un MacBook o un Magic Trackpad compatibile.

I trackpad con supporto per Windows Precision Touchpad offrono opzioni come tocco singolo per fare clic, scorrimento preciso, pizzica per ingrandire e altri gesti utilizzando tre o quattro dita.

Vale la pena notare che solo i Mac con un chip Apple T2 sono compatibili con i driver Windows Precision Touchpad. Ciò include iMac da 27 pollici del 2020, iMac Pro, Mac Pro 2019, Mac mini 2018 e Intel MacBook introdotti dal 2018 e versioni successive.

Oltre ai nuovi driver, l’ultimo aggiornamento dell’utilità Boot Camp risolve anche dei bug generali. Già qualche giorno fa Apple aveva rilasciato un aggiornamento Boot Camp per aggiungere il supporto al protocollo Wi-Fi WPA3 per gli utenti Windows. La stessa versione ha anche risolto alcuni problemi relativi al driver Bluetooth e alle modalità Sospensione e Ibernazione. All’inizio di quest’anno, un altro aggiornamento Boot Camp ha aggiunto il supporto per lo Studio Display, in modo che gli utenti Mac che eseguono Windows possano lavorare con il nuovo display esterno di Apple su entrambi i sistemi operativi.