Online è stato pubblicato il trailer di Venom: The Last Dance, il terzo capitolo della saga cinematografica sul simbionte che vede ancora una volta protagonista Tom Hardy.

Qui sotto si trova il filmato.

Questa è la descrizione che è stata offerta da Sony Pictures:

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno ai protagonisti, i due sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.