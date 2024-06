Ecco il teaser trailer e la data d'uscita della serie animata Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, che verrà distribuita sulla piattaforma Netflix.

Netflix ha diffuso online il teaser trailer con la data d’uscita della serie animata Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft. Nel filmato è stata indicato che l’arrivo degli episodi avverrà nel periodo autunnale.

Ecco il trailer.

Nella serie animata si seguirà Lara Croft che, dopo aver abbandonato i suoi amici, decide di imbarcarsi in avventure solitarie sempre più pericolose. Ma Lara dovrà tornare a casa quando un pericoloso e potente manufatto cinese verrà rubato dalla Croft Manor da un ladro che ha un legame personale con la protagonista. Lara dovrà avventurarsi in giro per il mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove sarà costretta a confrontarsi con il suo vero sé e a decidere che tipo di eroe voglia diventare.

Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft – Ecco quando uscirà

Il cast vocale include Hayley Atwell che darà voce al personaggio principale, mentre Allen Maldonado vestirà i panni di Zip, e Earl Baylon riprenderà il ruolo di Jonah Maiava.

Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft è prodotto e scritto da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin). I produttori esecutivi sono il CEO di dj2 Entertainment Dmitri M. Johnson, insieme a Timothy I. Stevenson; Jacob Robinson (che ha già lavorato su Skull Island) con la sua compagnia Tractor Pants; Dallas Dickinson e Noah Hughes per la Crystal Dynamics; e Howard Bliss e Jen Chambers.

Powerhouse Animation è lo studio di animazione che lavorerà alla serie animata con Brad Graeber. Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft è atteso sulla piattaforma streaming Netflix il 10 ottobre.