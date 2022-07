Tomb Raider: MGM non ha più i diritti per il film, il sequel con Alicia Vikander non si farà

Qualche tempo fa Alicia Vikander sosteneva che la produzione del nuovo film di Tomb Raider era in un limbo, ora, attraverso ciò che ha riportato Deadline, possiamo affermar che il lungometraggio è uscito completamente dalla produzione, considerando che la MGM non possiede più i diritti di sfruttamento del franchise.

I diritti di Tomb Raider sono detenuti da Graham King di GK Films, che procederà a rivenderli, e ciò fa supporre che si realizzerà in futuro una nuova produzione ed un recast della protagonista, che quindi non sarà più Alicia Vikander.

Tempo fa la stessa Vikander aveva auspicato un sequel del suo lungometraggio. Ecco cosa aveva dichiarato:

Prima del Covid avrei detto di sì, ed ora come ora penso ancora che si possa fare. Non è stato dato il semaforo verde, ma la sceneggiatura è in lavorazione, e credo che tutti siano entusiasti all’idea di poter tornare ad esplorare l’universo di Lara Croft. Ora come ora Misha sta lavorando alla sceneggiatura, e non vedo l’ora di leggere qualcosa molto presto.