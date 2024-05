In un nuovo studio, i ricercatori sembrano aver decifrato il funzionamento strutturale di un composto psichedelico derivato dal rospo del fiume Colorado (Incilius alvarius). Il team di ricerca ha anche testato una versione modificata del composto nei topi, scoprendo che ha effetti antidepressivi e ansiolitici, e potenzialmente senza le reazioni psichedeliche che potrebbero complicarne l’uso sicuro nell’uomo. Ultimamente, gli psichedelici come l’LSD e la psilocibina (il principio attivo dei funghetti allucinogeni) hanno ricevuto molta attenzione scientifica come possibili trattamenti per le malattie mentali. Diversi studi clinici stanno attualmente testando questi farmaci per condizioni come la depressione, l’ansia e il disturbo da stress post-traumatico. A giugno, esperti esterni affiliati alla Food and Drug Administration statunitense (FDA) valuteranno i dati della Fase III sull’uso della psicoterapia assistita con MDMA per il PTSD, ed è quasi certo che un verdetto positivo aprirà la strada all’approvazione della FDA nel corso dell’anno.

Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come queste droghe agiscano esattamente nel cervello

Gli studi hanno scoperto che gli effetti di alterazione della mente di diversi psichedelici popolari derivano in gran parte dalla stimolazione di una certa classe di recettori della serotonina presenti nelle cellule cerebrali, noti come recettori 5-HT2A, per esempio. Ma esistono altri tipi di recettori 5HT e composti psichedelici meno studiati che sembrano attivarli. I ricercatori del Mount Sinai e della Columbia University hanno deciso di esaminare più da vicino uno di questi, chiamato 5-MeO-DMT. Questo composto si trova nel veleno del rospo del fiume Colorado (il soprannome comune di veleno di rospo è un termine improprio, poiché i veleni vengono iniettati nella vittima attraverso le zanne o altre parti del corpo). La droga è nota soprattutto per i suoi effetti allucinogeni e dissociativi, mentre alcune indagini condotte tra i consumatori hanno suggerito che la 5-MeO-DMT può indurre un rapido calo dei sintomi di depressione e ansia. A differenza di altri psichedelici, però, la 5-MeO-DMT sembra attivare i recettori 5-HT1A.

“Siamo stati incuriositi da numerosi resoconti di esperienze potenti, uniche e in grado di cambiare la vita, associate al suo uso rituale o clinico sperimentale, che ci hanno spinto a interrogarci sul suo potenziale terapeutico e sui meccanismi sottostanti”, ha dichiarato in un’e-mail a Gizmodo l’autore dello studio David Lankri, neurofarmacologo presso il Dipartimento di Chimica della Columbia University.

Il team ha studiato la 5-MeO-DMT utilizzando diversi metodi di analisi, tra cui la microscopia elettronica criogenica. Ciò ha permesso di confermare che la 5-MeO-DMT attiva entrambi i tipi di recettori 5-HT e di definire con precisione la struttura del composto. Da lì hanno creato versioni modificate per capire meglio come interagisce con questi recettori. Alla fine, hanno creato una variante di 5-MeO-DMT molto più potente nell’attivare il 5-HT1A e l’hanno testata su topi che sviluppano sintomi di depressione e ansia. In questi topi, la 5-MeO-DMT modificata sembrava indurre in modo affidabile effetti antidepressivi e ansiolitici, apparentemente senza causare i tipici effetti psichedelici riscontrati con la forma naturale.

“Abbiamo dimostrato che un composto selettivo, che ‘ignora’ quasi completamente il recettore psichedelico, potrebbe essere un’opzione terapeutica efficace per la depressione e l’ansia”, ha dichiarato Lankri.

I risultati del team sono stati pubblicati mercoledì su Nature. Per quanto possa suonare divertente, tuttavia, i classici sintomi psichedelici di queste droghe ne limiteranno probabilmente la prescrizione e l’uso diffuso come trattamenti medici. Farmaci simili senza questi effetti, ha osservato Lankri, potrebbero essere assunti a casa e non richiederebbero la costosa supervisione di un medico specializzato. I ricercatori sono quindi fiduciosi sul potenziale della loro ricerca e su dove potrebbe portare negli anni a venire. L’équipe continuerà a studiare la 5-MeO-DMT, così come il farmaco correlato ibogaina, che si è dimostrato promettente anche come trattamento della depressione e dell’ansia.