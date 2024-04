Five Nights at Freddy’s 2: annunciata la produzione del film

Blumhouse e Universal si occuperanno dello sviluppo di Five Nights at Freddy's 2, il capitolo sequel del titolo nato dal videogioco.

Universal e Blumhouse hanno annunciato il ritorno di Five Nights at Freddy’s. Dopo mesi di attesa ora gli appassionati possono avere certezza del fatto che Five Nights at Freddy’s 2 ci sarà. Il lungometraggio sequel uscirà nel 2025.

Si tratta del titolo più remunerativo per Blumhouse mai uscito fino ad ora. Il primo Five Nights at Freddy’s ha ottenuto 297 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Si è trattato anche di un horror PG-13, un’anomalia per il genere.

La regista del primo film, Emma Tammi, ha dichiarato a riguardo:

Abbiamo adottato l’approccio da PG-13 perché c’è un pubblico molto giovane che adora FNAF, e non volevamo escluderlo.

La critica non è stata, però, così generosa considerando che su Rotten Tomatoes Five Nights at Freddy’s ha ottenuto solo il 32% di approvazione, mentre il pubblico è stato generoso con l’87%.

Il primo lungometraggio ha visto nel cast di protagonisti Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard, oltre gli youtuber CoryxKenshin e MatPat.

L’annuncio di Five Nights at Freddy’s 2 arriva dopo che Blumhouse ha rivelato anche la produzione di un nuovo film su The Blair Witch Project.