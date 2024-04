The Blair Witch Project: in sviluppo un nuovo film

Blumhouse e Lionsgate si sono unite per realizzare un nuovo grande progetto: si tratta di un nuovo capitolo di The Blair Witch Project.

L’idea sarebbe quella di realizzare più film delle proprietà intellettuali a tema horror di Lionsgate, supportati dalla casa di produzione per eccellenza all’interno del genere.

L’annuncio è stato fatto da Adam Fogelson di Lionsgate Motion Picture Group, e da Jason Blum, fondatore e CEO di Blumhouse. Blum collaborerà con il produttore Roy Lee.

Ecco le parole di Jason Blum:

Sono molto grato ad Adam e al team della Lionsgate per averci permesso di giocare nel loro campo. Sono un grande ammiratore di The Blair Witch Project, un titolo che ha reso un film horror un vero e proprio fenomeno culturale. Non penso che ci sarebbe stato Paranormal Activity se prima non fosse arrivata la strega di Blair, quindi sembra un’opportunità davvero speciale e sono entusiasta di vedere cosa potremo farci.

Mentre Fogelson ha aggiunto:

Sono stato incredibilmente fortunato a lavorare con Jason per molte volte nel corso degli anni. Abbiamo stretto un forte rapporto con la saga di The Purge quando ero alla Universal, e abbiamo lanciato STX con il suo film The Gift. In questo genere non c’è nessuno migliore del team di Blumhouse. Siamo entusiasti di dare il via a questa partnership proponendo nuova visione per The Blair Witch Project, che reintrodurrà questo classico horror consegnandolo ad una nuova generazione. Non potremmo essere più felici di lavorare con loro su questo e altri progetti che non vediamo l’ora di rivelare presto.