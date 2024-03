Instagram sta lavorando alla “Friend Map” che consente di vedere la posizione dei propri amici

Instagram, tra le altre cose, è famosa anche per aver copiato Snapchat, e sembra che l’azienda non abbia ancora finito. Infatti, è notizia di questi giorni che sta lavorando a una nuova funzione chiamata “Friend Map” che permetterà di vedere la posizione degli amici sulla mappa. Questa funzione sembra simile a Snap Map, anch’essa con un layout a mappa in cui è possibile vedere la posizione dei propri amici su Snapchat.

Come funzionerà la “Friend Map” di Instagram

Instagram sta testando la funzione “Friend Map”, che consente di visualizzare tutti gli amici su una mappa del mondo. La funzione è stata individuata dal leaker Alessandro Paluzzi, che condivide regolarmente le novità di Instagram.

#Instagram keeps working on "Friend map": your friends, on a map 👀 ℹ️ Your location is end-to-end encrypted Let's see how it works 👇 https://t.co/iBeR0nec61 pic.twitter.com/5dxTZN0OUB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 24, 2024

L’idea di base di Friend Map è che potrete vedere la posizione dei vostri amici su Instagram. Questa funzione è facoltativa e si può scegliere con quali amici condividere la propria posizione. Per il momento si tratta di un prototipo interno, non ancora pensato per essere testato esternamente, ma in futuro chissà. In altre parole, come raccontato anche da un portavoce di Meta alla rivista specialistica TechCrunch, con la nuova funzionalità gli utenti potranno scegliere di condividere la loro posizione con tutti i loro follower o solamente con gli amici più stretti.

Modalità “Fantasma” e posizione con le note

Instagram afferma che la posizione sarà crittografata end-to-end e verrà aggiornata solo quando viene aperta l’app. Esiste anche una modalità Fantasma che nasconde l’ultima posizione attiva. La Friend Map di Instagram permetterà di aggiungere anche le note, che appariranno insieme alla posizione sulla mappa. Come detto, la nuova funzione di Instagram sembra abbastanza simile a Snap Map. Anche su Snapchat è possibile vedere la posizione dei propri amici sulla mappa. La posizione viene visualizzata con il Bitmoji e, anche se non si ottengono le coordinate, si può comunque avere un’idea di dove si trovino esattamente. Snap Map si trova come prima opzione nel menu in basso, verso la fine del 2022 l’app ha introdotto un nuovo strumento di ricerca cartografica, consentendo agli utenti di esplorare le località più popolari vicine a loro e di applicare filtri ai risultati in base a categorie specifiche come ristoranti, caffè e saloni di bellezza. Secondo quanto riportato da TechCrunch, quest’innovazione mira a sfidare Snapchat e a catturare l’attenzione di utenti che un tempo erano affezionati a Zenly, un’app di mappe sociali acquisita e chiusa da Snap l’anno precedente. L’obiettivo primario di questa novità in casa Meta è chiaramente incrementare l’engagement su Instagram, a scapito delle altre piattaforme concorrenti.