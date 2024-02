Zerocalcare: annunciato il nuovo fumetto, ecco quando uscirà

Ecco i primi dettagli sul nuovo fumetto che Zerocalcare ha realizzato per Bao Publishing.

Bao Publishing ha annunciato l’uscita della nuova graphic novel di Zerocalcare. L’autore di Rebibbia ha realizzato una storia dal titolo Quando muori resta a me. Il titolo uscirà in libreria e fumetteria il 7 maggio.

Qui sotto si può trovare il post social di Bao Publishing in cui si vede Zerocalcare fare un disegno relativo al suo nuovo volume.

A comporre il fumetto Quando muori resta a me sarà una storia di 304 pagine. Il racconto avrà a che fare con il rapporto tra lo stesso Zerocalcare ed il padre.

L’ultimo volume a fumetto che l’autore di Rebibbia aveva pubblicato fino ad ora era uscito nel 2022, e si tratta di No Sleep Till Shengal, con la storia che raccontava la situazione degli Ezidi, una popolazione dell’Iraq, sopravvissuta al genocidio dell’ISIS e decisa a creare una gestione governativa autonoma.

Il nuovo fumetto di Zerocalcare rappresenta, perciò, un ritorno al vissuto più intimo e personale dell’autore. Dal 2021 Zerocalcare ha stretto anche un importante sodalizio con Netflix. Sulla piattaforma streaming sono arrivate due serie animate realizzate dall’autore di Rebibbia, entrambe di grandissimo successo.