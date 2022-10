No sleep till Shengal: da oggi in vendita la graphic novel di Zerocalcare

Da oggi, 4 ottobre, è in vendita il volume di Zerocalcare intitolato No sleep till Shengal, edito da Bao Publishing.

Da oggi, 4 ottobre, è in vendita la nuova graphic novel di Zerocalcare intitolata No sleep till Shengal. Si tratta di un volume cartonato composto da 208 pagine in bianco e nero, in vendita al prezzo di 23 euro, sia online che in libreria e fumetteria.

Ecco la copertina di No sleep till Shengal.

Questa è la descrizione del fumetto:

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente.

Una lunga testimonianza a fumetti, con i toni di grigio di Alberto Madrigal.

Ricordiamo che da dicembre sarà aperta anche una mostra su Zerocalcare a Milano.

