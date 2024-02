Super Bowl 2024: tutti i trailer usciti durante la partita

Il Super Bowl 2024 ha visto vincere i Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers, nel match che si è svolto a Las Vegas. Ma per i nerd appassionati di cinema si è trattato dell’occasione per vedere tanti trailer di produzioni attese, come Deadpool & Wolverine, ed il nuovo Pianeta delle Scimmie.

Ecco i trailer del Super Bowl 2024.

Deadpool & Wolverine

Il film più atteso di questa annata dei cinecomics vedrà il Deadpool di Ryan Reynolds confrontarsi con il redivivo Wolverine di Hugh Jackman, per un film che inserisce entrambi i personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, che è atteso nelle sale cinematografiche a luglio. Nel cast sono presenti anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, e Matthew Macfadyen.

Wicked

Durante il Super Bowl 2024 è stato mostrato anche il primo trailer di Wicked, la prima parte del film tratto dal musical che mette al centro le vicende del Mondo di Oz. La storia racconta le vicende delle Streghe dell’universo narrativo di Dorothy.

Cynthia Erivo (Harriet, Il colore viola di Broadway) interpreta Elphaba, una giovane donna, incompresa a causa della sua insolita pelle verde, che deve scoprire il suo vero potere. Dall’altra parte troviamo la superstar Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna del popolo. Le due si incontrano all’università del Fantastico Mondo di Oz, costruendo un’amicizia che darà il via alla leggenda. Il titolo è in uscita a novembre.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Il regista Wes Ball dà nuova vita al franchise del Pianeta delle Scimmie, raccontando il futuro dopo il regno di Cesare mostrato nella trilogia prequel. La storia al centro del nuovo titolo racconta di un tiranno al potere, e di una giovane scimmia che intraprende un viaggio decisivo sia per lui che per gli umani.

Twisters

Il sequel del popolare film anni Novanta è stato presentato con un trailer durante il Super Bowl 2024. Il film è Diretto da Lee Isaac Chung.

Tra i protagonisti del titolo ci sonoDaisy Edgar-Jones (Where the Crawdads Sing, Normal People) e Glen Powell (Anyone But You, Top Gun: Maverick). La storia al centro di Twisters racconta di Kate Cooper, un’ex cacciatrice di tempeste segnata da un devastante incontro con un tornado durante gli anni del college, che ora studia le perturbazioni atmosferiche da New York City. Kate viene attirata nelle pianure aperte dal suo amico Javi, che intende testare un nuovo e rivoluzionario sistema di tracciamento.

Sarà in questa occasione che Kate incontrerà Tyler Owens, superstar dei social media che si diverte a pubblicare le sue avventure a caccia di tempeste.

Con l’intensificarsi della stagione del maltempo si scatenano fenomeni terrificanti senza precedenti e Kate, Tyler e le loro squadre in competizione si ritrovano sul percorso di molteplici sistemi tempestosi che convergono sull’Oklahoma, e dovranno lottare per le proprie vite.

The Fall Guy

Il film con Ryan Gosling protagonista è diretto da David Leitch ed uscirà a maggio 2024. Si tratta di una storia che ha come protagonista uno stuntman, e che racconta il mondo di questo settore di lavoratori dell’entertainment.

Il cast di The Fall Guy include anche Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, e Teresa Palmer, con un’apparizione di Lee Majors.