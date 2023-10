Deadpool 3: per Shawn Levy sarebbe fantastica Taylor Swift come Dazzler

Shawn Levy ha dichiarato che la presenza di Taylor Swift in Deadpool 3 sarebbe fantastica.

Taylor Swift nei panni di Dazzler degli X-Men in Deadpool 3? Per Shawn Levy sarebbe un’idea fantastica. Il regista non ha esplicitamente parlato della possibile apparizione della cantante nel film, ma ha caldamente approvato l’idea.

Ecco le sue parole:

Se ne parla sui social tutti i giorni di questa cosa, ma ad oggi tutto quello che dirò è questo. Comunque sembra essere un’idea grandiosa.

Già tempo fa si era parlato di far apparire Taylor Swift nella saga degli X-Men proprio nel ruolo di Dazzler. Ora, il fatto che la popstar sia stata vista in compagnia di Shawn Levy, Ryan Reynolds e Hugh Jackman farebbe pensare ad una sua presenza in Deadpool 3.

Ricordiamo che nel film ci saranno anche Jennifer Garner che farà Elektra, Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin come Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic. Tra i nuovi character, invece, ci saranno delle parti affidate a Emma Corrin e Matthew Macfayden.