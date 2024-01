Controller arcade ottico solo tasti per PS5 e PC in super sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il controller arcade Razer Kitsune per PS5 e PC. Vediamo i dettagli della promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Razer Kitsune, il controller arcade ottico solo tasti per PS5 e PC a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è del 20% rispetto al prezzo consigliato. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 349,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I tasti del controller arcade Razer Kitsune sono comandati da switch ottici che consentono di avere input ultra precisi e responsivi. Caratterizzati da un’altezza di attuazione ridotta per offrire una ottima risposta, i tasti del Razer Kitsune permettono di avere la velocità e la precisione che ti servono durante le sessioni di gioco. Non avendo levette, inoltre, il Razer Kitsune è facile da trasportare nel tuo zaino e grazie al cavo USB Type-C rimovibile, non devi avvolgere o srotolare il cavo quando lo riponi o vuoi usarlo.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.