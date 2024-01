Tra seguiti attesissimi e assolute novità: i 10 anime da non perdere di vista nel 2024!

Con l’avvento di gennaio 2024, i fan di animazione giapponese hanno assistito all’esordio di parecchie serie televisive interessanti, ma altre ancora approderanno sul circuito televisivo nipponico e sulle piattaforme di streaming di tutto il mondo nei mesi a venire. Dal momento che le opere in dirittura d’arrivo sono davvero numerose, abbiamo cercato di individuare i prodotti più accattivanti e che non dovreste assolutamente perdervi! Spaziando tra seguiti richiestissimi, trasposizioni molto attese e qualche novità assoluta, vi proponiamo di seguito il resoconto completo della nostra ricerca.

Classroom of the Elite III

Apriamo la nostra rassegna con una piccola carrellata di serie televisive iniziate nel mese corrente e inaugurata proprio da Classroom of the Elite III, ossia il blocco di episodi che, salvo imprevisti, dovrebbe adattare la terza e ultima parte delle vicende ambientate durante il primo anno di liceo di Ayanokouji Kiyotaka, Horikita Suzune, Kushida Kikyou e gli altri studenti della dell’ex-sezione D. Le macchinazioni di Ayanokouji, che durante il secondo quadrimestre ha sconfitto Ryuuen Kakeru e i suoi tirapiedi, hanno infatti permesso alla Classe D di essere promossa a C, e con l’inizio del terzo quadrimestre gli alunni del “liceo per la formazione di alto livello di Tokyo” dovranno ora partecipare a uno speciale camposcuola in cui i loro voti verranno combinati.

Non solo gli studenti delle varie sezioni saranno chiamati a collaborare coi componenti delle classi rivali, ma i gruppi che non riusciranno a raggiungere dei punteggi elevati verranno espulsi! A dispetto della promozione, si direbbe insomma che le sfide per Ayanokouji e compagni siano tutt’altro che terminate, e chissà che il turbolento quadrimestre appena iniziato non ci permetta di scoprire finalmente il vero piano del geniale (quanto subdolo) protagonista dell’opera. Trasmesso a partire dallo scorso 3 gennaio, Classroom of the Elite Season 3 è disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Demon Slave

Noto in Giappone come “Mato Seihei no Slave”, il fumetto pubblicato in Italia da Panini Comics col titolo di “Demon Slave” esplora il legame tra il nostro mondo e un misterioso universo parallelo popolato da terribili mostri. A partire dall’anno 2020, gli abitanti della Terra hanno purtroppo assistito alla comparsa di varchi dimensionali che hanno finito per attirare creature abominevoli e normalmente inarrestabili. L’unica risorsa in grado di tener loro testa risiede invero nelle cosiddette “Pesche”, una fonte di energia dell’altro universo che dona poteri incredibili alle fanciulle umane. Quando l’improbabile protagonista della vicenda, Wakura Yuuki, si ritrova inspiegabilmente catapultato all’interno di Mato, l’affascinante Kyouka – leader della Settima Unità Anti-demoni – corre in suo aiuto e una volta riconosciutone il notevole potere latente decide di arruolarlo per rendere più efficace la propria Pesca.

Nonostante i maschi ricoprano ormai un ruolo assai marginale nella società umana, il diciassettenne dovrà quindi unirsi all’unità di combattimento in qualità di schiavo personale di Kyouka! Mescolando azione, fantasy e una vena ecchi, Demon Slave è una continua sorpresa e riesce puntualmente nell’intento di sollazzare lo spettatore. Prodotto dallo studio Seven Arcs, la messa in onda della trasposizione animata del manga di Takahiro e Youhei Takemura è iniziata lo scorso 4 gennaio.

Blue Exorcist -Shimane Illuminati Saga-

Quella di Blue Exorcist è la storia dei gemelli Rin e Yukio Okumura, ossia i figli che Satana ha avuto dall’unione con una donna umana. Laddove inizialmente si pensava che entrambi i neonati avrebbero ereditato i poteri demoniaci del genitore, soltanto il maggiore dei due fratelli ha dimostrato di possedere delle capacità sovrannaturali e di conseguenza le sue particolari abilità sono state sigillate all’interno di una spada al momento della sua nascita. Allevato da padre Shiro Fujimoto, Rin ha quindi condotto un’esistenza normale fino all’età di quindici anni, ma quando la spada “soggiogatrice di demoni” chiamata Kurikara non è più stata in grado di contenere le fiamme blu, i poteri ereditati da sovrano dell’inferno hanno innescato una tragica serie di eventi che hanno spinto il protagonista a iscriversi all’Accademia della Vera Croce per diventare un Esorcista e vendicarsi di Satana.

A distanza di ben 7 anni dal precedente adattamento animato di Blue Exorcist, la serie è stata rinnovata a sorpresa per una terza stagione che, a partire dallo scorso 6 gennaio, sta esplorando l’arco narrativo riguardante gli Illuminati. Allo scopo di resuscitare Satana e unificare il regno degli umani (Assiah) e quello dei demoni (Gehenna), Lucifer ha dichiaro guerra ai Cavalieri della Vera Croce e a quanto pare ha bisogno di una compagna di classe dello stesso Rin. A differenza delle precedenti stagioni, Blue Exorcist -Shimane Illuminati Saga- è disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Solo Leveling

Tratto dalla serie di light novel sonyon sudcoreana scritta e illustrata da Chugong, Solo Leveling narra le avventure di un giovane Hunter di nome Jinwoo Sung e delle difficili prove che dovrà superare per diventare sempre più forte. La comparsa di portali che collegano il nostro mondo a quello dei mostri ha permesso ad alcune persone assolutamente ordinarie di acquisire dei poteri sensazionali che, oltre ad aumentare la loro forza e abilità, li hanno resi in grado di cacciare le terrificanti bestie che si annidano nelle profondità dei dungeon.

Malgrado il protagonista sia inizialmente un Hunter di grado E (il rango più basso) talmente scarso da essere stato soprannominato “arma più debole dell’umanità“, il suo coraggio gli consentirà di sopravvivere a una situazione impossibile e di accedere alla classe di Monarca delle Ombre, grazie alla quale potrà risvegliare i deceduti e formare un vero e proprio esercito di soldati ombra. Mentre il manhwa a colori è pubblicato in Italia dall’editore Star Comics, l’adattamento animato di Solo Leveling è disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll già dallo scorso 6 gennaio.

Shaman King: Flowers

Al netto di tagli alle volte grossolani e perlopiù concentrati nell’arco conclusivo dell’opera, tra il 2021 e il 2022 i ragazzi dello studio Bridge hanno confezionato un buon remake animato di Shaman King, popolare manga di Takei Hiroyuki che già nel lontano 2001 aveva ricevuto una trasposizione televisiva non completamente fedele al materiale originale. Dato il successo del secondo anime tratto dal fumetto, lo studio Bridge è stato incaricato di adattare anche i sequel ufficiali di Shaman King, ovvero Flowers e The Super Star (per maggiori informazioni sul secondo seguito dell’opera consultate il nostro approfondimento sull’esatta collocazione temporale di Shaman King The Super Star).

Ambientata diversi anni dopo la conclusione dello Shaman Fight che ha visto salire al trono Asakura Hao, la storia seguirà le vicende di Asakura Hana, ossia l’insofferente figlio unico di Asakura Yoh e Kyoyama Anna. Schiacciato dalla storia del proprio casato e dalle responsabilità derivanti dall’essere un membro della famiglia Asakura, il giovane Hana è scontroso e arrogante, e dal momento che il prossimo Shaman Fight si terrà tra cinque secoli fatica a comprendere i motivi per cui debba allenarsi tanto duramente. A sua insaputa però, una disputa fra l’attuale Shaman King e le divinità che lo hanno preceduto sfocerà in un nuovo torneo fra sciamani cui lo stesso Hana dovrà partecipare nelle vesti di leader del Team Hao. Mentre la prima serie è disponibile su Netflix con doppiaggio in italiano, Shaman King: Flowers è stato licenziato da Yamato Video, che lo propone in lingua originale con sottotitoli sul canale ANiME GENERATION di Amazon Prime.

METALLIC ROUGE

Approdato lo scorso 10 gennaio su Crunchyroll, METALLIC ROUGE è il nuovo anime originale di Bones, celeberrimo studio d’animazione giapponese noto principalmente per Wolf’s Rain, Fullmetal Alchemist, Eureka Seven, Soul Eater e tante altre produzioni ormai entrate nel cuore degli appassionati. Prodotta in occasione del 25° anniversario dello studio e diretta da Hori Motonobu, la serie è ambientata in un futuro lontanissimo in cui gli umani e gli esseri artificiali hanno imparato a coesistere. A dimostrazione di ciò, una ragazza androide di nome Rouge Redstar e la sua parter umana, Naomi Orthmann, sono state inviate su Marte con l’incarico di trovare e distruggere nove androidi ribelli anche noti come “I nove immortali” che, per ragioni a noi ignote, sono ostili al governo. Il primo episodio della serie è disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll già dallo scorso 10 gennaio.

WIND BREAKER

Basata sull’omonimo manga scritto e disegnato da Nii Satoru, la nuova serie dello studio CloverWorks (DARLING in the FRANXX, Persona 5: The Animation, My Dress-Up Darling, Spy × Family) ci condurrà nelle aule del liceo Fuurin, un istituto superiore noto per avere tra i propri ranghi gli studenti col peggiore rendimento scolastico e al tempo stesso i migliori combattenti sulla piazza. Il giovane protagonista dell’opera, Sakura Haruka, desidera diventare il più forte di tutti, affinché gli altri possano un giorno considerarlo al pari di un eroe, e per questo motivo decide di unirsi a un gruppo di ragazzi che intendono proteggere la città. Mentre il manga è edito in Italia da Panini Comics, che di recente ne ha pubblicato il quinto volume, l’adattamento animato esordirà nel mese di aprile 2024.

Demon Slayer: Hashira Training Arc

Il mese di aprile segnerà, tra le altre cose, anche il ritorno dell’adattamento animato di Demon Slayer, che dopo averci condotti nel villaggio dei forgiatori di katana ci proporrà stavolta l’arco narrativo incentrato sull’allenamento dei futuri Pilastri. Poiché lo scontro finale con l’odiato Muzan e le potenti Lune Crescenti al suo servizio è ormai prossimo, per il giovane Kamado Tanjiro è giunto il momento di sottoporsi a un durissimo allenamento speciale sotto la supervisione degli stessi Pilastri. Considerando che questa è una delle saghe più brevi di tutto il manga (9 capitoli appena), è molto probabile che dopo la sua conclusione abbia immediatamente inizio l’attesissimo arco narrativo del Castello Infinito, ossia la prima parte della lunga battaglia finale che vedrà la Squadra Ammazzademoni alle prese con Muzan e i suoi orripilanti seguaci.

Konosuba 3

Se nel 2023 abbiamo potuto “riabbracciare” il personaggio fanfavorite di Megumin, che appunto è stata l’assoluta protagonista di un breve prequel spin-off a lei dedicato, durante la prossima primavera verrà finalmente trasmessa la tanto richiesta terza stagione di Konosuba (nome abbreviato dell’opera anche nota come “Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!”). Dopo essersi reincarnato in un altro mondo, il giovane Satou Kazuma è diventato un improbabile avventuriero e, in compagnia di Aqua, una dea combinaguai, Megumi, maga specializzata nell’incantesimo di esplosione, e Darkness, un cavaliere delirante dalle forme generose, si è più volte ritrovato ad assumere puramente per caso i panni dell’eroe. Nuove disavventure attendono al varco lo strampalato quartetto che siamo certi continuerà a divertirci con trovate fuori di testa e situazioni al limite dell’assurdo.

Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict

La nostra rassegna non poteva che concludersi con la terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, di cui purtroppo non conosciamo ancora l’esatto periodo di esordio. Intitolata “Separazione”, la seconda parte della serie tratta dall’arco narrativo finale di Bleach si è conclusa con lo scontro tra i componenti dello Schutstaffel e la Brigata 0, che pur di abbattere i fedeli quanto micidiali sottoposti di Yhwach non ha esitato a ricorrere a un potere terribile e precedentemente sigillato.

Nel frattempo anche Ichigo, Orihime, Sado e Yoruichi sono partiti alla volta del Palazzo del Re delle Anime, mentre Urahara, i Capitani del Gotei 13 e alcuni Stern Ritter sopravvissuti al “tradimento” del loro sovrano stanno ancora escogitando un modo per raggiungere il luogo dove si terrà lo scontro finale tra Quincy e Shinigami. Intitolata “Conflitto”, la terza parte della saga è forse la più attesa, in quanto questa dovrà mostrare ai fan il vero potere di Yhwach e soprattutto il nuovo bankai di Kurosaki Ichigo. In attesa di scoprire quando potremo visionare il terzo blocco di episodi, vi ricordiamo che i primi due sono già disponibili su Disney+ e che l’intera sera verrà prossimamente proposta in home video da Dynit.