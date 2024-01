Top Gun 3: in lavorazione il terzo film con Tom Cruise

Dopo il grande successo di Top Gun: Maverick, da poco è stata annunciata la messa in produzione di Top Gun 3, il nuovo lungometraggio che proseguirà la saga, e vedrà ancora protagonista Tom Cruise.

Lo sviluppo di Top Gun 3 sarebbe frutto di un accordo tra Tom Cruise e la Warner Bros. La saga continuerà comunque ad essere realizzata da Paramount, con Ehren Kruger, che ha già lavorato a Top Gun: Maverick, alla sceneggiatura.

Nel film rivedremo Tom Cruise lavorare al fianco di Miles Teller e Glen Powell, mentre torneranno anche i produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison. Joe Kosinski farà anch’esso da produttore, o sarà impegnato direttamente alla regia.

Non sono state stabilite date per l’inizio dei lavori sul set, anche perché, attualmente Tom Cruise è impegnato con le riprese del nuovo capitolo di Mission: Impossible.

Il successo di Top Gun: Maverick

Il successo di Top Gun: Maverick ha risollevato le sale cinematografiche nel 2021. Si è trattato del periodo post-Covid in cui il grande schermo continuava a soffrire gli effetti della pandemia. Top Gun 2 è stato il primo titolo capace di attirare masse di persone in sala, al punto di guadagnare oltre un miliardo di dollari.

I grandi incassi sono stati un fattore di introiti importante anche per Tom Cruise. L’attore aveva un accordo che lo ha portato ad ottenere delle percentuali sugli incassi di Top Gun. E così, alla fine della distribuzione in sala del titolo, sembra che l’attore sia arrivato a ottenere ben 100 milioni.

Sono stati tanti i personaggi che hanno elogiato la produzione di Top Gun: Maverick. Barack Obama ha inserito il titolo nella lista dei suoi film preferito del 2021. Ed anche Quentin Tarantino lo ha definito un lungometraggio fantastico.

Del resto Tarantino si è dimostrato anche un personaggio che è andato in supporto dell’altro grande fenomeno cinematografico degli ultimi anni. Per il Barbenheimer il regista è stato visto davanti al botteghino sia per Barbie che per Oppenheimer, che pare abbia visto uno dopo l’altro.

E questa nuova affezione del pubblico per il grande schermo è rinata dopo il Covid proprio grazie a Top Gun: Maverick. Il titolo ha scatenato l’entusiasmo del pubblico americano, al punto che negli Stati Uniti ha fatto più incassi rispetto a Titanic. Top Gun: Maverick negli USA, all’epoca, era diventato il quinto incasso di sempre.

La possibilità di un nuovo lungometraggio della saga era stata suggerita dallo stesso Miles Teller. L’attore, qualche tempo fa, aveva parlato di discussioni con Tom Cruise riguardo allo sviluppo del nuovo capitolo.

Top Gun: Maverick è stato importante anche per chiudere un cerchio rispetto al primo capitolo della saga. E questo grazie all’apparizione di Val Kilmer, e del suo personaggio Iceman, che, nonostante le precarie condizioni di salute dell’attore, è riuscito ad apparire nel film.

Potrebbero interessarti anche: