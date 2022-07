Top Gun: Maverick – Tom Cruise guadagnerà quasi 100 milioni grazie al film

Il successo di Top Gun: Maverick, che ha superato il miliardo di dollari di guadagni, e che è diventato il secondo migliore incasso dalla pandemia dopo Spider-Man: No Way Home, sta fruttando tanto anche a Tom Cruise, che, sembra, guadagnerà dal film quasi 100 milioni di dollari.

Questo perché, oltre ai 12,5 milioni che l’attore ha percepito di base per la sua performance, Tom Cruise ha siglato un accordo per cui ha diritto al 10% degli incassi ricevuti da Paramount Pictures (ovvero il 50% degli incassi complessivi del film), una cifra che gli avrebbe permesso già di guadagnare 50 milioni di dollari. Ma, secondo quanto rivelato dal sito Puck News, Tom Cruise avrebbe anche altre clausole che permetterebbero di far crescere il suo guadagno, con una forbice che si aggirerebbe tra i 60 ed i 100 milioni di dollari. Insomma, un guadagno stratosferico per un sequel di grandissimo successo.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick è uscito al cinema lo scorso maggio. Questa è la sinossi del film:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.