Le tendenze tecnologiche del 2024 secondo il MIT: i tech trends che avranno un impatto reale sulla nostra vita

Il MIT Technology Review, prestigiosa rivista legata all’omonima università di ricerca, ha delineato i trend tecnologici del 2024, prospettando un futuro entusiasmante e rivoluzionario. Dall’intelligenza artificiale all’energia sostenibile, scopriamo insieme le tecnologie che plasmeranno il nostro quotidiano e che, da nerd appassionati, non possiamo ignorare.

Intelligenza artificiale in tutti i campi

L’intelligenza artificiale (IA) ha fatto passi da gigante nel 2023, con innovazioni significative in diversi campi. Nel 2024, ci si aspetta che l’IA continui a migliorare ed evolversi, portando a ulteriori sviluppi tecnologici e applicazioni in diversi settori e sono di questo parere anche gli esperti del MIT. Effettivamente, secondo un rapporto di Qlik, il 79% degli intervistati ha acquistato strumenti o investito in progetti di IA generativa nel 2023, e il 31% ha dichiarato di voler investire in iniziative di IA generativa nel corso del 2024, per rimanere competitivo sul mercato. L’alfabetizzazione dell’IA diventa, quindi, centrale nel 2024, con l’obiettivo di formare la forza lavoro e di sfruttare al massimo le potenzialità enormi che l’IA offre agli utenti e alle organizzazioni . Inoltre, nel 2024, con i nuovi metadati e le tecniche semantiche abilitate dall’IA generativa, le organizzazioni potranno finalmente liberare il potere e il valore dei dati, riuscendo in questo modo ad agire in modo rapido e sicuro su un grande numero di informazioni e dati disponibili.

Celle solari super efficienti

Nel 2024, ci si aspetta che l’efficienza delle celle solari continui a migliorare ed evolversi, portando a ulteriori sviluppi tecnologici e applicazioni in diversi settori . L’energia solare è una fonte di energia pulita e rinnovabile, e l’innovazione tecnologica sta rendendo l’utilizzo ancora più ampio e sostenibile. Ma la maggior parte della luce solare che colpisce i pannelli odierni non viene convertita in elettricità: al momento l’efficienza media di conversione di potenza non raggiunge ancora il 30%. L’aggiunta di uno strato di minuscoli cristalli e l’avanzamento tecnologico potrebbero rendere i pannelli solari più efficienti. Uno studio condotto da Amolf, Surrey University e Imperial College ha dimostrato che la loro efficienza può arrivare anche al 65%, contro il 25 attuale. Questo potrebbe risolvere il problema dell’ingombro e del peso dei pannelli fotovoltaici attualmente disponibili. Speriamo che questi sviluppi continueranno a migliorare la nostra capacità di utilizzare l’energia solare per alimentare il nostro mondo in modo sostenibile e responsabile.

L’uccisione Twitter

Elon Musk ha acquistato il sito ora noto come X nel 2022 e da allora è cambiato tutto. Ha licenziato la maggior parte del personale e ha eliminato la moderazione dei contenuti, spaventando sia gli inserzionisti che gli utenti. Ora, mentre alternative come Bluesky, Threads e altri guadagnano terreno, la piazza centrale ha lasciato il posto a stanze private. Un cambiamento epocale c he cambierà la sorte dei social proprio a partir dal 2024.

Apple Vision Pro: realtà virtuale e aumentata insieme

Dopo anni di sviluppo, il visore Apple Vision Pro promette un’esperienza immersiva senza precedenti, combinando realtà virtuale e aumentata. Con funzionalità avanzate e alta risoluzione, sfida i confini della tecnologia, seppur con un prezzo di accesso elevato. Dopo un periodo di sette anni dedicato allo sviluppo, è stato presentato ufficialmente nel 2023 il visore di Apple che combina le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata. Quest’anno, in seguito alla pubblicazione del suo primo spot ufficiale, il dispositivo sarà finalmente disponibile a partire dal 2 febbraio negli Stati Uniti. Tra le caratteristiche principali di questo visore si annovera la capacità di regolare il livello di coinvolgimento nell’ambiente virtuale, oltre alla più alta risoluzione mai raggiunta da un dispositivo simile. Riuscirà a dimostrare la sua validità? Al momento, è confermato che il visore non sarà accessibile a tutti, considerando il suo prezzo di circa 3200 dollari (circa 2.915, euro).

Sistemi Geotermici Potenziati

L’energia proveniente dalla geotermia è ecologica, costantemente accessibile e virtualmente inesauribile. Tuttavia, a causa delle sfide di natura ingegneristica, abbiamo appena iniziato ad esplorare le potenzialità di questa risorsa. In termini più semplici, i sistemi di pompe di calore geotermiche, dall’aspetto simile a una tradizionale caldaia, sfruttano il calore del terreno o dell’acqua sotterranea sia come sorgente che come mezzo per la dispersione termica. Il trasferimento di calore avviene attraverso l’utilizzo di acqua o un liquido antigelo.

Chiplet: Miniature Tecnologiche per Performance Migliorate

Sempre secondo il rapporto di MIT Technology Review, i chiplet stanno rivoluzionando l’industria dei semiconduttori e, quindi, dei microchip. I chiplet sono piccoli chip specializzati che possono essere collegati tra loro per fare tutto ciò che fa un chip convenzionale e anche di più. In altre parole, un chiplet è una porzione di un processore con funzioni ben definite e, in un certo senso, autonome. Le aziende stanno ancora lavorando per trovare il giusto equilibrio tra costo e prestazioni. L’obiettivo è accelerare algoritmi sempre più complessi implementandoli direttamente in hardware e, di conseguenza, accelerare le prestazioni del software. Non è quindi sorprendente la creazione, a marzo di quest’anno, del consorzio Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), che annovera tra i fondatori Intel, AMD, ARM, e Samsung, per la definizione di standard che consentano l’integrazione di chiplet prodotti da differenti produttori all’interno dello stesso chip. L’esistenza di questi standard può potenzialmente ridefinire l’idea stessa di processore. Secondo il MIT i chiplet avranno ulteriori sviluppi tecnologici e applicazioni in diversi settori nel 2024 e oltre.

Il Primo Trattamento di Editing Genetico: Un Passo nella Cura delle Malattie

I procedimenti derivati da CRISPR stanno progredendo rapidamente, con Vertex che ha ricevuto l’approvazione per il pionieristico intervento di modifica genetica contro l’anemia falciforme. Questo costituisce un significativo passo in avanti nel campo medico, e secondo il MIT inaugurerà nuovi orizzonti nella gestione delle affezioni genetiche.

Computer Exascale: L’Avanzamento nel Calcolo Scientifico

L’exascale computing è un livello di supercomputing in grado di eseguire almeno un calcolo exaflop a virgola mobile al secondo per supportare i carichi di lavoro estesi di modellazione convergente, simulazione, intelligenza artificiale e analisi. In altre parole, l’exascale computing è in grado di eseguire un quintilione di operazioni al secondo. Questa avanzata potenza di elaborazione consente la modellazione di fenomeni intricati, quali il clima, la fissione nucleare e le turbolenze, agevolando progressi notevoli in varie aree di studio.

Pompe di Calore: Verso un Riscaldamento Sostenibile

Le pompe di calore sono un’importante fonte di energia rinnovabile e sostenibile. Sono in grado di trasferire il calore da una fonte naturale (aria, acqua o terra) e lo trasportano all’interno dell’edificio alla temperatura idonea, in funzione del tipo di impianto di riscaldamento. Alcuni di questi apparecchi sono reversibili e permettono sia di riscaldare gli ambienti che di raffreddarli, quindi possono essere utilizzati durante tutto l’anno. Estraggono l’energia naturale dal suolo, dall’aria o dall’acqua, riducendo così in modo significativo i costi di riscaldamento. Tuttavia, i costi di installazione sono molto elevati, anche se la spesa per l’investimento viene ripagata nel tempo con il conseguente risparmio di energia. . Speriamo che questi sviluppi continueranno a migliorare la nostra capacità di utilizzare l’energia solare per alimentare il nostro mondo in modo sostenibile e responsabile. Nuovi modelli, operanti a temperature più elevate, potrebbero contribuire a decarbonizzare anche l’industria.