Come Ritorno al Futuro ha anticipato le Innovazioni tecnologiche moderne

La saga cinematografica di Ritorno al Futuro, diretta da Robert Zemeckis, ha affascinato milioni di spettatori non solo per la sua trama avvincente, ma anche per le audaci previsioni tecnologiche e, a distanza di decenni, molte di queste invenzioni immaginate si sono concretizzate, trasformando la fantascienza in realtà, scopriamole insieme.

Hoverboard: dal sogno alla realtà… parziale

Nel secondo capitolo della trilogia, Marty McFly utilizza un hoverboard, uno skateboard fluttuante senza ruote. Sebbene non abbiamo purtroppo ancora raggiunto la perfezione vista nel film, aziende come Lexus hanno sviluppato prototipi funzionanti basati sulla levitazione magnetica, tuttavia, questi dispositivi richiedono superfici speciali per funzionare e non sono ancora disponibili per il grande pubblico. Ma arriveranno, abbiate fede, arriveranno!

Scarpe autoallaccianti: dalla finzione alla produzione limitata

Le iconiche scarpe autoallaccianti indossate da Marty nel 2015 hanno ispirato la Nike a creare le Nike Mag. Nel 2011 infatti l’azienda ha prodotto una serie limitata di queste calzature, seguita nel 2015 da una versione con tecnologia di autoallacciatura reale, sebbene entrambe le edizioni fossero destinate a scopi benefici e non alla vendita su larga scala possiamo dire che un passo verso la concretizzazione del progetto e dell’idea c’è stata!

Videocomunicazione: una realtà quotidiana

Nel film le videochiamate sono una modalità comune di comunicazione e al tempo super futuristica. Oggi, servizi come Skype, Zoom, FaceTime, Google Meet hanno reso le videoconferenze una parte integrante della nostra vita quotidiana (forse anche troppo a dire il vero) permettendo connessioni visive in tempo reale con persone in tutto il mondo.

Tablet e dispositivi portatili

In una scena memorabile, un personaggio utilizza un dispositivo simile a un tablet per raccogliere fondi, pura FANTASCIENZA! Oggi chiaramente tablet come l’iPad e tutte le periferiche Android portatili sono strumenti comuni, utilizzati per una vasta gamma di attività, dalla lettura alla navigazione web, fino alla gestione di documenti e presentazioni.

Riconoscimento biometrico

Il film presenta sistemi di riconoscimento delle impronte digitali per l’accesso a edifici e dispositivi. Attualmente, tecnologie biometriche come il Touch ID di Apple e altri sistemi di autenticazione basati su impronte digitali o riconoscimento facciale sono ampiamente utilizzati per garantire sicurezza e privacy.

Occhiali intelligenti

Marty Jr. indossa occhiali che ricordano i moderni smart glasses, permettendo l’accesso a informazioni digitali in tempo reale. Sebbene prodotti come i Google Glass, i Ray-Ban Meta AI glasses o ancora gli Snapchat Spectacles, non abbiano raggiunto una diffusione massiccia, rappresentano un passo significativo verso l’integrazione della tecnologia indossabile nella vita quotidiana.

Droni multifunzionali

Nel futuro immaginato nel film, piccoli droni svolgono compiti come scattare fotografie o monitorare situazioni. Oggi, i droni sono utilizzati in vari settori, dalla fotografia aerea alla sorveglianza, fino alle consegne rapide, dimostrando la versatilità prevista nella pellicola.

Pagamenti contactless e digitali

La scena in cui un personaggio paga utilizzando un dispositivo portatile prefigura l’attuale diffusione dei pagamenti contactless e delle transazioni digitali tramite smartphone e smartwatch, che offrono convenienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane.

Insomma, possiamo dire con ferma certezza che Ritorno al Futuro non è stato solo un capolavoro cinematografico, ma anche una fonte di ispirazione per innovazioni tecnologiche che oggi fanno parte della nostra realtà. Queste previsioni realizzate evidenziano infatti, come la creatività e l’immaginazione possano anticipare e persino plasmare il progresso tecnologico.