The Last of Us: Kaitlyn Dever sarà Abby nella seconda stagione del serial

HBO e Sky svelano che a dare il volto a Abby nella seconda stagione del serial tratto da The Last of Us sarà Kaitlyn Dever.

Mesi fa, alcuni rumor sui casting per la seconda stagione di The Last of Us vedevano in pole position, tra le scelte più probabili per il ruolo di Abby (personaggio imprescindibile nel secondo capitolo della saga videoludica) Kaitlyn Dever, giovane attrice nordamericana recentemente vista nel thriller fantascientifico “Nessuno ti salverà“. Ebbene, oggi HBO, Max e Sky confermano ufficialmente l’indiscrezione, anticipando anche che questo è solo il primo di una serie di annunci a tema.

Abigail Anderson, detta Abby, è come già detto un personaggio fondamentale del secondo videogioco ed è stata in grado di spaccare letteralmente in due il fandom per via del suo essere un elemento piuttosto controverso nella storia. Nel comunicato ufficiale viene definita “un abile soldato le cui visioni dicotomiche del mondo entrano in conflitto nel momento in cui ricerca vendetta per i suoi cari“. Craig Mazin e Neil Druckmann (ovvero i produttori esecutivi, co-creatori della serie, sceneggiatori e registi principali – e, ricordiamolo, Druckmann è anche il creatore dei personaggi e ha diretto i videogiochi) hanno così commentato l’annuncio:

Il nostro processo di casting per la stagione 2 è stato identico a quello per la stagione 1: ricerchiamo attori di classe mondiale che incarnino l’anima dei personaggi presenti nella fonte d’origine. Non conta null’altro che il talento, e siamo elettrizzati di avere un’artista acclamata come Kaitlyn congiungersi a Pedro, Bella e al resto della famiglia.

Il messaggio sembra voler prevenire una nuova ondata di polemiche come quelle propagatesi all’annuncio degli interpreti della prima stagione, rei secondo una parte (piuttosto caustica) del fandom di non essere similari nell’aspetto ai personaggi originali del videogioco: e Dever ha dei tratti decisamente più dolci della Abby videoludica, nonché un’imponenza fisica minore… ma niente che non possa essere definito né più né meno come per i ruoli supereroistici degli ultimi anni. Del resto, le polemiche sono state letteralmente spazzate via dalle ottime interpretazioni del cast, che hanno reso perfettamente (se non migliorato) i personaggi originali.

Ricordiamo che The Last of Us è l’apprezzatissima versione televisiva di uno dei titoli più amati e premiati dai videogiocatori nell’ultimo decennio, e probabilmente il miglior adattamento mai realizzato. Realizzato per HBO, in Italia è un’esclusiva Sky e NOW, la cui prima stagione è ora disponibile anche in Home Video, nelle versioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, per Warner Bros. Home Entertainment, dopo l’apprezzatissimo passaggio televisivo. Basata sull’omonimo videogioco di successo, The Last of Us ha registrato il secondo più grande debutto per una serie targata HBO, dietro solo a House of the Dragon, ottenendo inoltre una crescita di audience costante nel corso della sua messa in onda, con un aumento del 75% di share nel suo finale di stagione, andato in onda in tutto il mondo domenica 12 marzo.

