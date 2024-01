Creative Arts Emmy Awards 2023: trionfa The Last of Us

I Creative Arts Emmy Awards 2023 hanno visto trionfare The Last of Us, premiata anche la serie Mercoledì.

Le due serate dei Creative Arts Emmy Awards 2023, che si dovevano tenere a settembre, e che sono state rinviate a cause degli scioperi di Hollywood, si sono tenute tra il 6 ed il 7 gennaio. Grande mattatore delle serate è stata la serie TV The Last of Us, che ha ottenuto ben otto premi.

I premi portati a casa da The Last of Us includono guest star femminile in una serie drammatica (Storm Reid), e migliore guest star maschile in una serie drammatica (Nick Offerman). E poi ancora ci sono stati i premi per Miglior trucco prostetico, Migliori effettivi visivi, Migliori titoli di testa, Miglior sound editing, Miglior sound mixing, Miglior picture editing.

Quattro premi a testa sono andati anche a The Bear, Mercoledì ed a The White Lotus. La serie su Mercoledì si è aggiudicata, tra gli altri, il premio per migliori costumi in una serie contemporanea.

Premiati anche Beef e La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, entrambe produzioni Netflix. Due Emmy ciascuno sono andati a Daisy Jones & the Six ed a La fantastica signora Maisel, produzioni Prime Video. Anche The Mandalorian ha ottenuto una statuetta per Migliori stunt performance, ed il Miglior production design è stato assegnato a Only Murders In The Building.

Nella serata del 7 gennaio, che si è concentrata principalmente sui documentari, Welcome to Wrexham ha ottenuto cinque statuette, mentre Still con Michael J.Fox ha guadagnato quattro premi. Infine, come migliore serie d’animazione sono stati premiati gli intramontabili Simpson.