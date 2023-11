I Simpson: il co-creatore dichiara che Homer continuerà a strangolare Bart

Dopo che in un episodio de I Simpson 35 Homer ha parlato del motivo per cui non strangola più Bart, il co-creatore della popolare serie animata, James L. Brooks, ha voluto confermato che le situazioni al limite tra i due personaggi proseguiranno.

Ecco le sue parole:

Niente può essere domato. Proprio niente di niente. Bart continuerà a essere strangolato, se volete usare quel termine terribile per questa cosa. Però posso anche dire che continuerà ad essere amato da suo padre, in una maniera piuttosto peculiare.

Sappiamo che i rapporti tra Bart e Homer sono sempre stati un po’ altalenanti, sotto un certo punto di vista. Ma, nonostante gli attivi violenti, Homer ha spesso dimostrato nei confronti di Bart un forte affetto.

Con il cambio della sensibilità nel corso dei decenni, gli sviluppatori dei Simpson hanno evitato di rimarcare certe situazioni che chiamavano in causa la violenza. Ma, James L. Brooks sembra aver voluto rimarcare che gli “strangolamenti” e le gag di quel genere non torneranno a cambiare.

Nella puntata numero tre della trentacinquesima stagione de I Simpson, dal titolo originale “McMansion & Wife”, si vede la famiglia accogliere dei nuovi vicini di casa. Ed in un momento in particolare Homer, parlando con il suo nuovo vicino, riflette sul fatto che non strangola più Bart, e questo è dovuto al fatto che “i tempi sono cambiati”.

Ecco il video della scena.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.

Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK

— Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023