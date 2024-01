David Soul: morto il protagonista di Starsky & Hutch

Aveva 80 anni David Soul, l’annuncio della morte dell’attore è stato dato qualche ora fa. Stiamo parlando del protagonista di Starsky & Hutch, la storica serie TV anni Settanta.

Ad annunciare la morte di David Soul è stata la moglie, Helen Snell, che ha dichiarato:

David ha condiviso molti dei suoi straordinari talenti con il mondo, mostrandosi come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro che sono stati toccati dalla sua presenza.

Non sono state rese note le cause della morte, ma la stessa moglie ha parlato di una battaglia valorosa portata avanti da Soul per la sua vita.

David Soul è conosciuto soprattutto per il suo ruolo del detective Kenneth “Hutch” Hutchinson nella serie di ABC Starsky & Hutch, che è durata dal 1975 al 1979.

Prima di lavorare in Starsky & Hutch, Soul ha lavorato in Arrivano le Spose, serie in cui ha vestito i panni del personaggio Joshua Bolt. Ma l’attore ha partecipato anche a Flipper, Star Trek e La Signora in Giallo.

Oltre a queste apparizioni in serie TV, ricordiamo che ha fatto da protagonista alla versione de Le Notti di Salem, realizzata da Tobe Hooper.