The Nun 2 uscirà a settembre 2023, Salem’s Lot non ha più una data

La Warner Bros. ha annunciato nuove date d’uscita pe i suoi prossimi lungometraggi in arrivo nelle sale cinematografiche: tra questi ci sono The Nun 2 e Salem’s Lot. Il primo uscirà al cinema l’8 settembre 2023, mentre il secondo non ha più una data definita.

La storia di The Nun 2 è ambientata nel 1956 in Francia, dove un prete viene ucciso dando il via ad una nuova diffusione del male. La suora Irene dovrà combattere con il demone Valak. Lo sviluppo di The Nun 2 sarà, per il momento, l’unico progetto che farà proseguire l’universo di The Conjuring. Ricordiamo che l’anno scorso è stato distribuito il lungometraggio The Conjuring – Per Ordine del Diavolo, il terzo capitolo della saga.

Mentre per quanto riguarda Salem’s Lot, il film doveva inizialmente uscire a settembre, e successivamente ad aprile 2023. Si tratta di un lungometraggio diretto Gary Dauberman (It, The Nun, Annabelle Comes Home), che ha anche realizzato la sceneggiatura, ed è prodotto da James Wan. La storia mette al centro lo scrittore Ben Mears, che ritorna nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, alla ricerca di ispirazione, ma una volta arrivato scoprirà che la zona è stata presa di mira da un vampiro.