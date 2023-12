Death Stranding: Hideo Kojima annuncia il film live action, in arrivo anche il documentario su Disney+

Da sempre il game designer con le più solide basi di tecnica e narrativa cinematografica, Hideo Kojima è anche stato uno dei primi nel suo campo a divenire conosciuto al grande pubblico. Mentre un live action su Metal Gear Solid è stato annunciato (e periodicamente rilanciato) ormai più di un decennio fa senza però arrivare mai alla fase realizzativa (e, se mai si farà, non vedrà comunque l’apporto di Kojima) altri progetti cinematografici sono in arrivo da parte del poliedrico autore. Dopo aver annunciato, durante i recenti The Game Awards, un nuovo, misterioso videogioco horror dal titolo “OD“, il nostro arriverà presto su Disney+ con un documentario a lui dedicato e, soprattutto, ha appena annunciato che A24, lo Studio cinematografico più in vista degli ultimi anni (fautore, tra gli altri, del fenomenale Everything Everywhere All At Once) collaborerà con Kojima Productions per adattare Death Stranding – l’opera più recente e chiacchierata di Kojima – in un lungometraggio in live action.

A24 and DEATH STRANDING will be made into a live-action movie🎬📷🫶 “A24 was born into this world about 10 years ago, their presence is singular within the industry, they are like no other. The films they are delivering to the world are high in quality and very innovative. I… pic.twitter.com/4CiO8F1HUF — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 14, 2023

Afferma Kojima:

A34 è nata circa dieci anni fa, e la sua presenza è singolare nell’industria [del cinema]; sono come nessun altro. I film che propongono al mondo sono di alta qualità e davvero innovativi. Sono rimasto attratto dalle loro creazioni e mi hanno anche ispirato nel mio stesso lavoro. Il loro approccio innovativo alla narrazione si allinea con quello che Kojima Productions sta portando avanti negli ultimi otto anni. Ora, stiamo realizzando un film di Death Stranding insieme. Ci sono tanti film adattati da videogiochi, ma quello che stiamo realizzando noi non è semplicemente una diretta traslazione del videogioco. L’intento è quello che il nostro pubblico non sia solo composto di fan dei videogiochi, ma di renderne qualcosa adatto per chiunque ami il cinema. Stiamo creando un universo di Death Stranding che non è mai stato visto prima, che nascerà e sarà realizzabile solo tramite il medium del cinema.

Sembra dunque che il film non sarà un semplice adattamento, ma probabilmente una storia parallela, magari con nuovi protagonisti o comunque con notevoli differenze. Bisogna calcolare che anche un secondo capitolo del videogioco è attualmente in lavorazione, e che un elemento portante del gioco è la sua elevata cinematograficità, data anche dal gran numero di star hollywoodiane presenti al suo interno, come Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, e Lindsay Wagner, Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn. C’era già stato un annuncio in merito a un live action, esattamente un anno fa, in cui però si nominava una collaborazione con Hammerstone Studios, che non sappiamo sia ora sfumata e trasformatasi in un nuovo progetto con A24 o se si sia semplicemente evoluta con un apporto così importante.

Questa la sinossi originale del videogioco, disponibile per PlayStation 4 (nella prima versione) e su PlayStation 5 e PC (in quella Director’s Cut):

Nel futuro un evento misterioso noto come Death Stranding ha aperto una strada tra i vivi e i morti, generando creature dell’aldilà che vagano in un mondo decaduto e desolato. Nei panni di Sam Bridges, dovrai dare speranza all’umanità mettendo in contatto gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata. Riuscirai a ricomporre un mondo in frantumi?

Inoltre, ricordiamo che Hideo Kojima avrà un documentario a lui dedicato su Disney+, in arrivo sulla piattaforma la prossima primavera e dal titolo “Hideo Kojima: Connecting Worlds”, di cui vi mostriamo il trailer e il poster. Nel film ci sono contributi di personaggi come George Miller, Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, Norman Reedus, Woodkid e Chvrches.

Leggi anche: