Death Stranding: al via la produzione di un adattamento cinematografico

A pochi giorni dall’annuncio di un sequel ufficiale, Death Stranding si appresta a diventare anche un lungometraggio cinematografico, per mano dello stesso ideatore Hideo Kojima (con la sua Kojima Productions) e gli Hammerstone Studios di Alex Lebovici.

Si tratterà di una produzione indipendente, senza major coinvolte, tanto meno Sony e PlayStation Studios, dato che, nonostante sia nata come esclusiva PlayStation 4, i diritti dell’IP sono interamente della Kojima Productions.

Il film introdurrà nuovi elementi e personaggi all’universo narrativo originale. Non è ancora chiaro chi scriverà e dirigerà la pellicola, sebbene stia già entrando in produzione. Sarà inoltre interessante capire se gli attori che hanno prestato volto e voce nel videogioco torneranno per il film o se vedremo un cast (interamente?) rinnovato.

Non potrei essere più entusiasta per questa nuova partnership con Hammerstone Studios. Questo è un momento fondamentale per il franchise e non vedo l’ora di collaborare con loro per portare Death Stranding sul grande schermo.

afferma Kojima.

Siamo elettrizzati e onorati di avere questa opportunità di collaborazione con il brillante e iconico Hideo Kojima nel suo primo adattamento cinematografico. A differenza di altri grandi adattamenti da videogioco, questo sarà qualcosa di più intimo e realistico. Il nostro obiettivo è quello di ridefinire il concetto di adattamento videoludico dimostrando cosa si può fare quando hai il controllo creativo e artistico. Questa sarà una vera produzione “alla Kojima”.

aggiunge Lebovici.

Questa la sinossi originale del videogioco, disponibile per PlayStation 4 (nella prima versione) e su PlayStation 5 e PC (in quella Director’s Cut):

Nel futuro un evento misterioso noto come Death Stranding ha aperto una strada tra i vivi e i morti, generando creature dell’aldilà che vagano in un mondo decaduto e desolato. Nei panni di Sam Bridges, dovrai dare speranza all’umanità mettendo in contatto gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata. Riuscirai a ricomporre un mondo in frantumi?

