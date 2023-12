OD: tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco horror di Hideo Kojima

OD è stato presentato con un trailer in occasione dei The Game Awards 2023: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo horror di Hideo Kojima.

Uno dei momenti più esaltanti dei The Game Awards 2023 è stato senza dubbio il reveal ufficiale di OD, il nuovo gioco horror di Hideo Kojima per Xbox realizzato in collaborazione con il regista Jordan Peele. Sul palco dell’evento presentato da Geoff Keighley, il papà di Metal Gear Solid ha descritto il suo nuovo progetto come una sorta di nuovo medium che intende sfumare i confini tra videogioco e film per dare vita ad un’esperienza unica e coinvolgente. Diamo dunque uno sguardo al primo trailer del gioco, cercando di ricapitolare, grazie ai primi dettagli diffusi, tutto quello che sappiamo su OD, il nuovo gioco horror di Hideo Kojima.

Un’esperienza terrorizzante a metà tra videogioco e film

Il primo trailer di OD ha finalmente alzato il sipario sul rumoreggiato nuovo progetto horror di Hideo Kojima, conosciuto inizialmente con il nome di “Overdose”. Sapevamo che l’autore di Death Stranding stava collaborando con Xbox per realizzare un gioco innovativo basato sul cloud ed ora è chiaro che quel progetto corrisponde proprio a OD.

Il filmato, in sé, non mostra nulla del gioco, ma pone l’accento sugli strumenti creativi utilizzati da Kojima Production per dare vita a questa nuova esperienza interattiva. Il video, infatti, mostra solo le versioni scansionate in fotogrammetria digitale dei protagonisti del gioco che promette di offrire un comparto tecnico evoluto grazie agli avanzati strumenti messi a disposizione dalla tecnologia MetaHuman e Unreal Engine 5.

Stiamo collaborando con Xbox Game Studios e la loro tecnologia di cloud gaming per accettare la sfida di creare un gioco dallo stile davvero unico, coinvolgente e totalmente nuovo – o meglio, una nuova forma di medium” ha dichiarato Hideo Kojima, intervenuto sul palco dei TGA per presentare il suo gioco.

Un cast stellare

Il breve teaser svela anche la presenza del solito cast stellare che vanta nomi del calibro di Sophia Lillis, conosciuta soprattutto per aver interpretato Beverly Marsh nella serie di film horror It, Hunter Schafer, nota per il ruolo di Jules Vaughn nella serie TV Euphoria e Udo Kier, il celebre attore tedesco che ha recitato, tra le altre cose, anche in film dell’orrore del calibro di Suspiria (1977).

I tre attori nel filmato e ripresi in primo piano ripetono ossessivamente una frase: “Il dinosauro viola affamato ha mangiato la volpe gentile e vivace, il granchio chiacchierone e la balena pazza e ha iniziato a molestare e starnazzare“. Successivamente, si vede riflessa negli occhi di Sophia Lillis una porta che si apre con una figura scura che tenta di avvicinarsi tra le urla dell’attrice.

Sembra dunque evidente che il gioco voglia spingere su un tipo di horror di stampo più psicologico e disturbante. Non a caso, il gioco sarà realizzato anche in collaborazione con Jordan Peele, il regista di Get Out e Us, due produzioni horror che hanno contribuito a ridefinire il genere con soluzioni originali e di grande spessore. Intervenuto sul palco dei The Game Awards accanto ad Hideo Kojima, Peele si è mostrato entusiasta di partecipare al progetto, descrivendo il gioco come un’esperienza assolutamente unica nel suo genere, in grado di terrorizzare come mai prima d’ora i giocatori, raggiungendo nuovi gradi di coinvolgimento.

Un’esclusiva Xbox basata sul cloud

Solo un anno fa, Hideo Kojima confermava la notizia della parteship con Xbox Game Studios per la creazione di un nuovo gioco. All’epoca il celebre autore giapponese descrisse il suo nuovo progetto come “un concept mai visto prima”, un’esperienza all’avanguardia realizzata solo grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia cloud di Microsoft.

Al momento, non si hanno dettagli né sul periodo di uscita né sulle piattaforme di riferimento. Il gioco è prodotto da Xbox Game Studios, ma data la natura atipica del progetto, è possibile si tratti di una forma di distribuzione diversa. Non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni in merito.