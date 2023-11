Custodia Nintendo Switch OLED + accessori Animal Crossing in sconto su Amazon per il Black Friday 2023

Le offerte Amazon per il Black Friday 2023 ci propongono in sconto un kit con custodia per Nintendo Switch OLED + accessori in stile Animal Crossing.

Le offerte Amazon per il Black Friday 2023 ci permettono di acquistare un kit con custodia per Nintendo Switch OLED + accessori in stile Animal Crossing a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è del 15% rispetto al prezzo più basso recente. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo mediano per questo prodotto è 25,99 euro. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto da BRHE Game e spedito da Amazon.

Il kit include una custodia per Nintendo Switch OLED che riprende uno dei simboli più importanti della serie Nintendo, ossia la foglia, più diversi accessori tra cui pellicola protettiva per lo schermo, cover per console e Joycon e 4 copri analogici.

