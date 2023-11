Nintendo Indie World: tutti gli annunci e i trailer dall’evento di novembre

Il Nintendo Indie World è, come sempre, un’occasione per scoprire qualche interessante produzione da tenere d’occhio all’interno del vastissimo catalogo di titoli indipendenti di prossima uscita. Quello di oggi è stato un evento ricco di titoli, con ben poche sorprese sì, ma con tanti aggiornamenti, trailer e diverse chicche da tenere d’occhio. Nel caso in cui abbiate perso la diretta o se volete un comodo riassunto, dunque, ecco tutti gli annunci e i giochi mostrati durante il Nintendo Indie World del 14 novembre 2023.

Tutti gli annunci

Shantae Advance: Risky Revolution

Prima vera grande sorpresa per questo Indie World: Shantae Advance Risky Revolution, il platform adventure mai uscito e concepito per Game Boy Advance nel lontano 2001, si appresta a vedere la luce su Nintendo Switch. Il gioco ripropone le meccaniche tradizionali della serie e un versus mode per quattro giocatori.

Shantae Advance Risky Revolution arriverà nel 2024 su Nintendo Switch.

Core Keeper

Si prosegue con Core Keeper, un piacevole dungeon crawler che ci trasporta all’interno di una misteriosa caverna, piena di cimeli e meraviglie. Nel corso dell’avventura potremo coltivare terreni, fabbricare strumenti, allevare animali e combattere contro temibili mostri.

Core Keeper arriverà nell’estate del 2024.

On Your Tale

Spazio durante l’evento anche per le produzioni italiane: lo studio di sviluppo nostrano Memorable Games ha presentato On Your Tale, un’avventura investigativa ambientata in riva al mare capace di fondere intrigo e meraviglia. Nei panni di Diana, esploreremo la pittoresca Borgo Marina dividendoci tra le attività rilassanti del villaggio e le indagini da portare avanti per scoprire l’identità del losco individuo con la maschera che si aggira per le strade della città

On Your Tale sarà disponibile nel 2024.

Howl

Passiamo a Howl, un’affascinante fiaba tattica a turni illustrata a mano e con una storia piena di fascino e mistero. Nel gioco, saremo chiamati a pianificare ogni nostra mossa per riuscire a proseguire ed evitare i pericoli, salvando così il nostro villaggio dai lupi.

Il gioco è disponibile da oggi e se siete interessati, potete provarlo scaricando dallo store la demo gratuita.

The Star Named EOS

The Star Named EOS arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2024. Si tratta di un puzzle game narrativo, in cui potremo esplorare scenari mozzafiato attraverso la fotografia. Dietro ogni oggetto, storia o dipinto si celano storie affascinanti che dovremo scoprire, catturando la natura fugace dei ricordi e del tempo.

Backpack Hero

Arriva oggi su Nintendo Switch BackPack Hero, bizzarro deck builder roguelike incentrato sui poteri di uno zaino magico. Con gli oggetti ottenuti nei dungeon, potremo costruire la nostra città, organizzando al meglio le risorse per riuscire a diventare dei veri eroi.

Blade Chimera

Annunciato con un trailer in occasione dell’Indie World di questa sera, Blade Chimera è un gioco d’azione 2D che ci trasporta in un futuro distopico a tinte cyberpunk dove un gruppo chiamato la Chiesa della Comunione è incaricato di proteggere la città dagli attacchi dei demoni. Nel gioco useremo una spada demoniaca, chiamata la Spada della Luce Fatata, che ci permetterà di abbattere i nemici e di giocare con il tempo riportando nell’ambiente oggetti e elementi dello scenario.

Blade Chimera è un’esclusiva console per Nintendo Switch e sarà disponibile dalla primavera 2024.

A Highland Song

Contraddistinto da una colonna sonora avvolgente e da una direzione artistica ispirata, A Highland Song è un titolo che sicuramente stuzzicherà la curiosità degli amanti delle avventure sensoriali. Si tratta di un platform narrativo che ci porta alla scoperta delle Highlands scozzesi, tra ardue scalate a ritmo vertiginoso e splendide immersioni in paesaggi suggestivi.

Il gioco arriverà il 5 dicembre 2023. I preordini aprono oggi.

Moonstone Island

Altro giro, altro dungeon crawler. Moonstone Island ci porterà ad esplorare 100 isole generate casualmente in un’avventura a base di carte, dungeon e creature da abbattere.

Il gioco arriverà nella primavera 2024.

Death Trick: Double Blind

Sviluppato da due ragazze appassionate di gialli, Double Trick:Double Blind è un interessante gioco investigativo dallo stile grafico stravagante e con personaggi sfaccettati. Ambientato all’interno di un circo itinerante, il gioco ci porterà a risolvere il misterioso caso di una ragazza scomparsa, raccogliendo gli indizi per scoprire il colpevole tra un gruppo di potenziali sospetti.

Double Trick: Double Blind arriverà nel 2024, ma potete provarlo già oggi dato che la demo gratuita è disponibile da oggi.

Outher Wilds: Archeologist Edition

L’apprezzato titolo di Mobius Digital arriva finalmente anche su Switch il 7 dicembre 2024. Outher Wilds vi trasporterà in un’esperienza open world unica e misteriosa, piena zeppa di enigmi a tinte spaziali. Il gioco ci porta a vestire i panni dell’ultima recluta della Spedizione Outer Wilds, un recentissimo programma spaziale a caccia di risposte all’interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento.

L’Archeologist Edition include il gioco base e l’espansione Echoes of the Eye.

Passpartout 2: The Lost Artist

Nuovo trailer anche per Passpartout 2: the Last Artist, già disponibile su Nintendo Switch. Il gioco è un’avventura punta e clicca di stampo molto tradizionale. Sullo sfondo della cittadina di Phenix, dovremo dimostrare agli abitanti di essere dei veri artisti usando il nostro pratico cavalletto pieghevole.

Braid: Anniversary Edition

Chiudiamo poi con Braid: Anniversary Edition. Il leggendario platform in 2D torna con un’edizione riveduta e corretta con una maggior risoluzione, animazioni ridisegnate e tante, tante altre migliorie. Non si tratta dunque di una nuova edizione che aggiunge contenuti al materiale originale, ma di una versione più pulita e adatta alle console di nuova generazione. Trovate il trailer qui sopra, se volete dare uno sguardo ai contenuti del gioco.

Braid Anniversary Edition arriverà il 30 aprile 2024 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS e Android.